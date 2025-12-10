Chậm bàn giao mặt bằng, cao tốc Bến Lức - Long Thành lo vỡ tiến độ 10/12/2025 16:37

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về tiến độ, chất lượng dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 11-2025.

Theo VEC, về tiến độ tổng thể, toàn bộ đoạn tuyến phía Tây đã được thông xe, gồm đoạn từ nút giao Trung Lương - Quốc lộ 1A hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng và đoạn từ Quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Tạo thông xe trong tháng 4-2025.

Ở phía Đông, đoạn từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51 cũng đã được khai thác từ tháng 1-2025, trong khi đoạn từ Km32+450 đến Km50+530 dù đã thi công xong nhưng vẫn chưa thể vận hành do thiếu các điểm kết nối.

Ở khu vực đoạn giữa, tiến độ có sự khác biệt giữa các gói thầu. Gói J1 (cầu Bình Khánh) đã hoàn thành 100% và đang chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu. Gói J2 (cầu Sông Chà) cũng đã hoàn tất thi công.

Tuy nhiên, gói J3-1 (cầu Phước Khánh), một hạng mục trọng điểm mới đạt 16,81% khối lượng sau khi triển khai từ ngày 30-4-2025 và dự kiến kéo dài đến tháng 7-2026. Điều này đồng nghĩa dù gói J1 có hoàn thành, toàn tuyến cao tốc vẫn chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ.

Cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện.

Mặt khác, gói thầu XL-NG51 được VEC huy động thi công từ ngày 12-2 và đến nay đạt 50,91% sản lượng. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với kế hoạch do thiếu nguồn vật liệu đắp và đặc biệt là vướng mắc mặt bằng từ khu vực sau nút giao Quốc lộ 51 đến cuối tuyến. Địa phương đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, khiến việc thi công bị gián đoạn.

VEC nhận định vướng mắc lớn nhất hiện nay đến từ công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 51. Phần diện tích cần thu hồi bổ sung là 2,76 ha với 93 thửa đất, tương ứng với 113 trường hợp bị ảnh hưởng. Dù đã được Chính phủ chỉ đạo hoàn thành trong tháng 9 nhưng đến nay tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho VEC.

Trong khi chờ các hạng mục còn lại hoàn thiện, VEC đã tạm thời đưa vào khai thác hai đoạn tuyến gồm: Đoạn từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ Phước An đến Quốc lộ 51. Đồng thời, VEC cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ để Hội đồng Kiểm tra Nhà nước tổ chức nghiệm thu chính thức các đoạn đã hoàn thành, ngoại trừ những đoạn thuộc gói J3-1 và XL-NG51.

Từ tình hình thực tế, VEC kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu xã Phước Thái đẩy nhanh công tác thu hồi đất, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 12-2025.

Đây là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ gói XL-NG51, hoàn thiện nút giao Quốc lộ 51 và đảm bảo mục tiêu đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026. Nếu tiến độ giải phóng mặt bằng tiếp tục chậm trễ, nguy cơ chậm toàn dự án là có thể xảy ra.