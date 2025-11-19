TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều dự án dịp 19-12 19/11/2025 19:58

(PLO)- TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành loạt dự án lớn như vành đai 2, vành đai 3, đường Nguyễn Khoái, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,... vào dịp 19-12.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khởi công và khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Động thái này thực hiện theo Công điện số 158/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xét theo đề xuất của Sở Tài chính, ý kiến của Sở Xây dựng.

Dự kiến loạt dự án này sẽ khởi công, khánh thành vào dịp 19-12.

Theo đó, danh mục các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa đăng ký khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên; Tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương);

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật); Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 cũ;

Dự án thành phần 1, xây dựng Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; Dự án thành phần 2, xây dựng Vành đai 2 đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; Dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1; Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (quận 1, quận 4 và quận 7 cũ).

Nơi dự án cầu đường Nguyễn Khoái đi qua.

Trong các dự án này, nổi bật là khởi công dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên, diện tích khu đất hơn 14.344m2, cao 21 tầng và 4 hầm, chiều cao khoảng 84,15m, vốn đầu tư 2.240 tỉ đồng. Cùng 2 đoạn Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp với vốn đầu tư 2.653 tỉ đồng. Đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) với vốn 2.587 tỉ đồng.

Còn dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ làm đường gom dân sinh qua TP.HCM dài khoảng 19,66km, qua Tây Ninh dài khoảng 23,48km; 16 cây cầu và 10 hầm chui qua hai địa phương với tổng vốn 2.422 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn 30,5km trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình).

Danh mục các dự án nhóm B đăng ký khởi công, khánh thành bao gồm 7 công trình: Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2; Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP; Nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu;

Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái (Giai đoạn 2); Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối Ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi; Xây dựng mới Trung tâm Chuyên sâu bệnh nhiệt đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1; Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Danh mục các dự án nhóm C đăng ký khởi công, khánh thành bao gồm 2 công trình: Xây dựng Công viên Thạnh Lộc; Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 trên đường Hoài Thanh, phường Phú Định

UBND TP.HCM giao các chủ đầu tư khẩn trương, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình tổ chức lễ khởi công và khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo chỉ đạo tại Công điện số 158/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, hướng dẫn.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp các chủ đầu tư hướng dẫn, triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành.

UBND các phường, xã liên quan phối hợp với Công an TP đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, có trách nhiệm vệ sinh môi trường khu vực công trình, các tuyến đường liên quan.