TP.HCM chốt 10 dự án khởi công, khánh thành dịp 19-12 13/12/2025 08:54

(PLO)- Ngày 19-12, TP.HCM có 6 dự án đầu tư công sẽ khởi công; 2 dự án thông xe, khánh thành; 2 dự án ngoài ngân sách sẽ động thổ.

Ngày 12-12, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại buổi họp về nghe báo cáo tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án dịp 19-12-2025 và dịp 15-1-2026.

Theo đó, ngày 19-12 TP.HCM sẽ có 6 dự án đầu tư công khởi công bao gồm: xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn với mức đầu tư 2.240 tỉ đồng. Diện tích khu đất xây dựng công trình là 14.344,57m2, công trình 21 tầng, 4 hầm; Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 3.690 tỉ đồng.

Cạnh đó là dự án xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn 1 cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài gần 3,6km, tổng mức đầu tư 2.653 tỉ đồng; Đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,4 km, tổng mức đầu tư 2.587 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là khép kín Vành đai 2, tạo sự đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm.

2 đoạn Vành đai 2 sẽ khởi công xây dựng ngày 19-12.

Ngoài ra, còn dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 2.422 tỉ đồng. Quy mô công trình bao gồm đường gom dân sinh tại TP.HCM dài khoảng 19,66 km, Tây Ninh dài khoảng 23,48 km. Xây 7 cầu vượt ngang trên phạm vi TP.HCM, 9 cầu trên phạm vi tỉnh Tây Ninh; 7 hầm chui trên phạm vi TP.HCM, 3 hầm trên phạm vi tỉnh Tây Ninh.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất của người dân hai bên tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 22, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Cầu đường Nguyễn Khoái tổng mức đầu tư 3.724 tỉ đồng cũng chính thức khởi công ngày 19-12.

Dịp này, TP.HCM sẽ thông xe kỹ thuật 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc). Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) cũng sẽ được khánh thành.

Còn nhóm đầu tư ngoài ngân sách và theo hình thức đối tác công tư (PPP) có tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được động thổ; Dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Sài Gòn Downtown Residence sẽ được khởi công nhằm thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng là đầu mối, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu toàn bộ các nội dung cho lễ khởi công, khánh thành, bảo đảm chặt chẽ theo quy định và đúng tiến độ. Đơn vị phải khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, hoàn thành trước 15-12.

Giao các chủ đầu tư rà soát, hoàn thành thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện để tổ chức lễ khởi công, khánh thành; chủ động phối hợp các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí.