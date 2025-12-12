Sát ngày khởi công, mặt bằng Vành đai 2 TP.HCM vẫn còn 'da beo', khó thi công đồng bộ 12/12/2025 15:08

(PLO)- Dù nhiều đoạn vẫn trong tình trạng “da beo” (tình trạng mặt bằng giải phóng không được đồng bộ) và chưa hoàn tất bồi thường, TP.HCM đang chạy đua giải phóng mặt bằng để kịp khởi công Vành đai 2 vào ngày 19-12.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TP.HCM trước ngày khởi công xây dựng.

Theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đường Vành đai 2 đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) đã tiếp nhận mặt bằng 250/888 trường hợp; đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) đã tiếp nhận mặt bằng 143/262 trường hợp.

Nhiều ngôi nhà đã giải tỏa chờ đường Vành đai 2 đi qua.

Đánh giá về tình hình mặt bằng, Ban Giao thông cho biết, đối với đoạn 1, đến nay mặt bằng giải tỏa đã bàn giao được 1,2 km/2,55 km phần tuyến (gồm phân khúc đầu tuyến và phân khúc cuối tuyến) có thể triển khai thi công; phân khúc giữa tuyến mặt bằng giải tỏa tình trạng "da beo" rất khó triển khai thi công đồng bộ.

Đối với đoạn 2, phần tuyến đã giải tỏa bàn giao mặt bằng chiếm tỷ lệ khoảng 72%, trước mắt (năm 2025) chỉ có thể tổ chức khởi công phần đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, còn một số vị trí chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, tạo thế "da beo" phân khúc, do đó rất khó để tổ chức thi công đồng bộ phần tuyến.

Mặt bằng giải tỏa đứt đoạn, chưa đồng bộ.

Về thời gian khởi công xây dựng, hiện nay, Ban Giao thông đang khẩn trương hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công và hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo điều kiện để tổ chức khởi công vào ngày 19-12.

Đoạn 3, đường Vành đai 2 đã dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cỏ.

Đoạn 3 dài 2,7 km, kết nối Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Riêng với đoạn 3 dài 2,7 km của dự án Vành đai 2 (kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1), thông tin với PLO, đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái cho biết đơn vị đã hoàn tất công tác dọn dẹp mặt bằng, tập kết thiết bị và chuẩn bị thi công trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải chờ ký phụ lục hợp đồng BT - bước cuối cùng để chính thức tái khởi động dự án. Vì vậy, tiến độ trở lại thi công vẫn phụ thuộc vào thủ tục này và hiện chưa thể chốt ngày cụ thể.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Toàn tuyến đã sẵn sàng khởi động lại.

Ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, đoạn 3 sắp hoàn thành toàn bộ mặt bằng và bảo đảm cho tái khởi công. Hiện chỉ còn 16 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Máy móc đã được tập kết tại công trường.

﻿ ﻿﻿ Dự án sắp hồi sinh sau nhiều năm trì trệ.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng 16 hồ sơ chưa phê duyệt.