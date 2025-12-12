Sát ngày khởi công, mặt bằng Vành đai 2 TP.HCM vẫn còn 'da beo', khó thi công đồng bộ

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TP.HCM trước ngày khởi công xây dựng.
Theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đường Vành đai 2 đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) đã tiếp nhận mặt bằng 250/888 trường hợp; đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) đã tiếp nhận mặt bằng 143/262 trường hợp.
Đánh giá về tình hình mặt bằng, Ban Giao thông cho biết, đối với đoạn 1, đến nay mặt bằng giải tỏa đã bàn giao được 1,2 km/2,55 km phần tuyến (gồm phân khúc đầu tuyến và phân khúc cuối tuyến) có thể triển khai thi công; phân khúc giữa tuyến mặt bằng giải tỏa tình trạng "da beo" rất khó triển khai thi công đồng bộ.
Đối với đoạn 2, phần tuyến đã giải tỏa bàn giao mặt bằng chiếm tỷ lệ khoảng 72%, trước mắt (năm 2025) chỉ có thể tổ chức khởi công phần đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, còn một số vị trí chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, tạo thế "da beo" phân khúc, do đó rất khó để tổ chức thi công đồng bộ phần tuyến.
Về thời gian khởi công xây dựng, hiện nay, Ban Giao thông đang khẩn trương hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công và hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo điều kiện để tổ chức khởi công vào ngày 19-12.
Riêng với đoạn 3 dài 2,7 km của dự án Vành đai 2 (kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1), thông tin với PLO, đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái cho biết đơn vị đã hoàn tất công tác dọn dẹp mặt bằng, tập kết thiết bị và chuẩn bị thi công trên toàn tuyến.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải chờ ký phụ lục hợp đồng BT - bước cuối cùng để chính thức tái khởi động dự án. Vì vậy, tiến độ trở lại thi công vẫn phụ thuộc vào thủ tục này và hiện chưa thể chốt ngày cụ thể.
Ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, đoạn 3 sắp hoàn thành toàn bộ mặt bằng và bảo đảm cho tái khởi công. Hiện chỉ còn 16 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Nhiều dự án vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng
Đối với dự án cầu đường Nguyễn Khoái, hiện nay Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 4 đã chi trả tiền bồi thường cho 84/147 trường hợp và có 69/147 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.
Hiện nay, Ban Giao thông đang tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng trong tháng 12 và đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng để khởi công đúng kế hoạch 19-12.
Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Ban Giao thông đang phối hợp địa phương nơi khởi công dự án) Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động, chi trả cho người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo bàn giao mặt bằng phục vụ công tác khởi công dự án trước ngày 19-12.