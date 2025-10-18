Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị ở khu phố cổ Hoàn Kiếm 18/10/2025 14:04

(PLO)- Chính quyền vừa triển khai đợt cao điểm giải quyết, xử lý các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại những nơi buôn bán sầm uất nhất thuộc khu phố cổ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội và phường Hoàn Kiếm, đợt cao điểm lần này được thực hiện từ ngày 15 đến 31-10-2025, tập trung tại các tuyến phố trung tâm như Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường và Phủ Doãn.

Mục tiêu là xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại, duy trì nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đô thị.

Một hộ kinh doanh trên phố cổ Hoàn Kiếm ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không để phương tiện sai quy định, không xây dựng mái che, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị.

Theo đó, các tuyến phố Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường sẽ duy trì cấm dừng, đỗ phương tiện từ 7 giờ đến 16 giờ hàng ngày; sau 16 giờ, phương tiện được hướng dẫn đỗ sát vỉa hè, đầu xe quay vào trong để đảm bảo lối đi cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền hai lượt mỗi ngày trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động để vận động người dân chấp hành quy định.

Các hộ kinh doanh được ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không để phương tiện sai quy định, không xây dựng mái che, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị.

Cảnh sát giao thông nhắc nhở, xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định trên khu vực phố Phủ Doãn.

Sau tuyên truyền, các lực lượng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên cả ba lĩnh vực: trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Những điểm, tuyến phố được xử lý phải đạt tiêu chí “gọn gàng, sạch đẹp tới đâu, bàn giao duy trì tới đó”.

Phường Hoàn Kiếm yêu cầu Công ty Môi trường đô thị chi nhánh Hoàn Kiếm tăng cường thu gom rác, bố trí hợp lý điểm tập kết rác và phối hợp xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay giữ gìn đường phố sạch đẹp.

Phường này cũng sẽ thiết lập nhóm Zalo nội bộ giữa UBND, Công an và các tổ dân phố để kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tái vi phạm. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng camera AI để giám sát, “phạt nguội” hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, đợt cao điểm này là bước cụ thể hóa chủ trương của Thành phố về xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, từng bước duy trì bền vững nền nếp văn minh đô thị.

Sau thời gian cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm tra định kỳ; đồng thời, phường sẽ đánh giá kết quả để nhân rộng mô hình tuyến phố kiểu mẫu, tạo diện mạo văn minh, trật tự, thân thiện cho khu vực trung tâm Thủ đô.