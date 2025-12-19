Sáng nay, Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn với tổng vốn khoảng 2 triệu tỉ đồng 19/12/2025 07:36

(PLO)- Sáng nay 19-12, cùng với hàng loạt dự án lớn trên cả nước, 7 dự án lớn về hạ tầng giao thông, đô thị sẽ được TP Hà Nội đồng loạt khởi công tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức trong một buổi sáng ngày 19-12, tại các địa điểm triển khai dự án trên địa bàn Hà Nội.

Kỳ vọng tăng trưởng 2 con số từ lực đẩy của các dự án

Chương trình được kết nối trực tuyến theo hình thức cầu truyền hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, bảo đảm thống nhất về kịch bản, nghi thức, hình ảnh và âm thanh giữa các điểm cầu. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, thể hiện quy mô, tầm vóc và sức lan tỏa của sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Đáng chú ý, Hà Nội được lựa chọn là một trong những địa phương có vai trò trung tâm của chương trình trên phạm vi cả nước. Trong đó, điểm cầu Trung tâm được đặt tại khu vực khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Từ đây, chương trình sẽ kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu là các công trình, dự án trọng điểm do bộ, ngành Trung ương và các địa phương đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành trong cùng thời điểm.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn Sân vận động Trống Đồng.

Bên cạnh đó, điểm cầu chính của TP Hà Nội được bố trí tại dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khẳng định vai trò then chốt của dự án này trong chiến lược phát triển không gian đô thị, cảnh quan và hạ tầng của Thủ đô.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức khởi công đồng loạt các dự án lần này nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực sau chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành các công trình lớn trước đó, như dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (19-8-2025), hay kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2025.

Thông qua các dự án có quy mô lớn, có tính dẫn dắt và lan tỏa, thành phố kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP năm 2026 và các năm tiếp theo đạt từ 11% trở lên, đồng thời củng cố niềm tin, sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và an sinh xã hội.

7 dự án tại Hà Nội với tổng số vốn khoảng 2 triệu tỉ đồng

Trong số các dự án được khởi công dịp này của Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được đánh giá là dự án có quy mô và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội. Khu đô thị được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao – đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng – mở tự động lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8-2028, từng bước hình thành trung tâm thể thao – đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Hà Nội.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha. Dự án bao gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị hai bên sông Hồng.

Dự án thành phần được khởi công trong dịp này là Công viên công cộng phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển sông Hồng trở thành trục xanh – trục cảnh quan – trục văn hóa của Thủ đô.

Ở lĩnh vực giao thông, Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc), với tổng chiều dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây thành phố.

Bên cạnh đó là Dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, phục vụ kết nối vùng và đáp ứng yêu cầu tiến độ cấp bách cho công tác tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Không chỉ tập trung vào các dự án hạ tầng lớn, Hà Nội còn đồng loạt khởi công nhiều dự án về nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và không gian công cộng. Trong đó, Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (Tiên Dương Park City) tại xã Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 9.300 tỷ đồng, sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ nhà ở xã hội hiện đại. Đây là mô hình khu đô thị nhà ở xã hội độc lập, tập trung đầu tiên của Hà Nội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp.

Đặc biệt, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.665 tỷ đồng cũng được khởi công, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường, cảnh quan và từng bước hồi sinh dòng sông gắn bó với lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội.

Cùng với đó, Hà Nội cũng khởi công tổ hợp Times Square Hà Nội tại đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, tổng mức đầu tư 4.998 tỷ đồng, kết hợp chức năng văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và trường học, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc – dịch vụ mới cho khu vực trung tâm.