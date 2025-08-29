Hé lộ phối cảnh quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm rộng hơn 2,6 ha 29/08/2025 18:04

(PLO)- Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ hình thành quảng trường mới rộng hơn 2,6 ha, kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng, nghệ thuật và hệ thống hạ tầng ngầm hiện đại.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội vừa hoàn thiện quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo). Phạm vi nghiên cứu có diện tích hơn 26.300 m².

Theo quy hoạch, quảng trường mới sẽ kết nối với không gian cây xanh ven hồ, trở thành điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, sự kiện văn hóa, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Khu vực này sẽ được bổ sung hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật, kết hợp cảnh quan cây xanh để tạo điểm nhấn. Thành phố cũng sẽ mở rộng tuyến đi bộ, kết hợp với xe điện nhằm giảm phương tiện cá nhân, hướng tới môi trường thân thiện với người đi bộ.

Phối cảnh minh họa khu vực quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, trong phạm vi quảng trường, công viên phía Đông sẽ được nghiên cứu bố trí công trình ngầm 3 tầng, gồm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, không gian văn hóa và lối đi bộ kết nối các khu vực lân cận.

Riêng ga ngầm C9 được xây dựng 4 tầng hầm, bố trí dưới đường Đinh Tiên Hoàng với diện tích nghiên cứu khoảng 7.700 m2. Phần đất vĩnh viễn được sử dụng cho kết cấu ga, lối lên xuống, giếng thông gió, công trình phụ trợ; đất chiếm dụng tạm thời sẽ được hoàn trả sau khi thi công.

Song song với dự án này, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đang khẩn trương cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục. Sau khi giải tỏa toà nhà “Hàm cá mập”, diện tích quảng trường mở rộng lên gần 14.000 m2, dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9.