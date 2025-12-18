Năm 2025, đấu giá biển số xe thu về 5.200 tỉ đồng 18/12/2025 14:32

(PLO)- Cục CSGT cho biết năm 2025 đã thu được 5.200 tỉ đồng từ đấu giá biển số xe và đang phối hợp tổ chức các phiên đấu giá tiếp theo.

Ngày 18-12, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Cục CSGT vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 9 (với tổng số 2.527.197 biển số của 34 địa phương) và đã niêm yết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục CSGT theo quy định.

Danh sách tỉnh, số lượng biển số xe tại phiên đấu giá thứ 9. Ảnh CA

Sau 1 tháng niêm yết, Cục CSGT sẽ phối hợp với Công ty VPA tổ chức đấu giá phiên 9 theo quy định.

Hiện nay, Cục CSGT đang phối hợp tiếp tục tổ chức đấu giá phiên 8 (phiên 8 từ ngày 20-10, tính đến nay đã tổ chức đấu thành gần 46.000 biển với tổng số tiền gần 1.700 tỉ đồng).

Theo Cục CSGT, năm 2025 đã thu được 5.200 tỉ đồng từ đấu giá biển số. Tính từ khi tổ chức đấu giá đến nay, ngân sách đã thu được 9.600 tỉ đồng.