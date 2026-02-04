Đô thị

Quảng trường trước chợ Bến Thành mở cửa đón khách

(PLO)- Người dân và du khách bắt đầu checkin, chụp ảnh khi quảng trường trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành,  TP.HCM chính thức mở cửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày chỉnh trang, sáng ngày 4-2, những tấm rào chắn trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành - TP.HCM đã được tháo dỡ, khu vực mở cửa đón khách. Ngày đầu, nhiều du khách thích thú tham quan, check-in hình ảnh mới lạ trước chợ Bến Thành.

Theo ghi nhận của PV PLO, toàn bộ chợ Bến Thành và quảng trường như khoác lên một diện mạo mới, tươi vui, đậm sắc xuân hơn thường ngày. Màu sơn mới và những tiểu cảnh là cây hoa đào, hoa mai và cúc khiến khu vực quảng trường rực rỡ hơn bao giờ hết.

z7500173721165_5283cc8a2c2040b70587cd7a6727644d.jpg
Khu vực chợ Bến Thành đậm sắc xuân.

Ngay sau khi khu vực này mở rào chắn, nhiều người dân đã kéo về để chụp ảnh kỷ niệm với diện mạo mới của khu chợ truyền thống lâu đời của TP.HCM.

Song song đó, các công nhân tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để sắp xếp thêm hoa, cây cảnh vào khu vực quảng trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

z7500170443859_d24ea650741ba7089e79668a7d17b15b.jpg
Du khách nước ngoài check in tiểu cảnh trước chợ Bến Thành.
z7500173905288_a0a07a300e8e69180618b064c81db4ea.jpg
Quảng trường trước chợ.
z7500173892301_cdff565b647567b7c674e230e23b3215.jpg
Nhiều tiểu cảnh đẹp mắt thu hút du khách.
z7500173878273_feeb5fa1151b2f32cccf5f84df90de30.jpg
Có nhiều góc ảnh đẹp để người dân thoải mái check-in
z7500173640946_dbbde801e87b691c060ab555cf0d4a1f.jpg
Sau nhiều ngày được chỉnh trang, khu vực chợ Bến Thành đã sẵn sàng đón khách.
z7500170451661_fa0ae12d5c9dfeb903f17bd8aa5c959b.jpg
Tiểu cảnh được bố trí sinh động, tạo sự mới mẻ, cuốn hút du khách.
z7500170287849_1f6a9566943ca6c0b84d7cead40c2321.jpg
Công tác chỉnh trang hoàn thành sớm hơn dự kiến.
z7500170277184_bc685d981e8c6695e067ae7cb8ebb1d3.jpg
cho-ben-thanh-104.jpg
Du khách chụp lại hình ảnh mới mẻ của chợ.
cho-ben-thanh-102.jpg
Đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
cho-ben-thanh-101.jpg
Quảng trường được tô vẽ màu xanh như những làn sóng biển.
cho-ben-thanh-100.jpg
Dự kiến khu vực này sẽ là điểm nhấn, thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

TP.HCM đang thực hiện cải tạo 7 khu vực trọng điểm ở trung tâm TP.HCM bao gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Tất cả các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp), nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ, hấp dẫn người dân và du khách.

ĐÀO TRANG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#chợ Bến Thành #quảng trường #đón khách

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm