Quảng trường trước chợ Bến Thành mở cửa đón khách

Sau nhiều ngày chỉnh trang, sáng ngày 4-2, những tấm rào chắn trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành - TP.HCM đã được tháo dỡ, khu vực mở cửa đón khách. Ngày đầu, nhiều du khách thích thú tham quan, check-in hình ảnh mới lạ trước chợ Bến Thành.
Theo ghi nhận của PV PLO, toàn bộ chợ Bến Thành và quảng trường như khoác lên một diện mạo mới, tươi vui, đậm sắc xuân hơn thường ngày. Màu sơn mới và những tiểu cảnh là cây hoa đào, hoa mai và cúc khiến khu vực quảng trường rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ngay sau khi khu vực này mở rào chắn, nhiều người dân đã kéo về để chụp ảnh kỷ niệm với diện mạo mới của khu chợ truyền thống lâu đời của TP.HCM.
Song song đó, các công nhân tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để sắp xếp thêm hoa, cây cảnh vào khu vực quảng trường.
Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:
TP.HCM đang thực hiện cải tạo 7 khu vực trọng điểm ở trung tâm TP.HCM bao gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Tất cả các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp), nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ, hấp dẫn người dân và du khách.