Quảng trường trước chợ Bến Thành mở cửa đón khách 04/02/2026 14:50

(PLO)- Người dân và du khách bắt đầu checkin, chụp ảnh khi quảng trường trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành, TP.HCM chính thức mở cửa.

Sau nhiều ngày chỉnh trang, sáng ngày 4-2, những tấm rào chắn trước chợ Bến Thành, phường Bến Thành - TP.HCM đã được tháo dỡ, khu vực mở cửa đón khách. Ngày đầu, nhiều du khách thích thú tham quan, check-in hình ảnh mới lạ trước chợ Bến Thành.

Theo ghi nhận của PV PLO, toàn bộ chợ Bến Thành và quảng trường như khoác lên một diện mạo mới, tươi vui, đậm sắc xuân hơn thường ngày. Màu sơn mới và những tiểu cảnh là cây hoa đào, hoa mai và cúc khiến khu vực quảng trường rực rỡ hơn bao giờ hết.

Khu vực chợ Bến Thành đậm sắc xuân.

Ngay sau khi khu vực này mở rào chắn, nhiều người dân đã kéo về để chụp ảnh kỷ niệm với diện mạo mới của khu chợ truyền thống lâu đời của TP.HCM.

Song song đó, các công nhân tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để sắp xếp thêm hoa, cây cảnh vào khu vực quảng trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

Du khách nước ngoài check in tiểu cảnh trước chợ Bến Thành.

Quảng trường trước chợ.

Nhiều tiểu cảnh đẹp mắt thu hút du khách.

Có nhiều góc ảnh đẹp để người dân thoải mái check-in

Sau nhiều ngày được chỉnh trang, khu vực chợ Bến Thành đã sẵn sàng đón khách.

Tiểu cảnh được bố trí sinh động, tạo sự mới mẻ, cuốn hút du khách.

Công tác chỉnh trang hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Du khách chụp lại hình ảnh mới mẻ của chợ.

Đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Quảng trường được tô vẽ màu xanh như những làn sóng biển.

Dự kiến khu vực này sẽ là điểm nhấn, thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.