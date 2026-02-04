Bụi màu bao phủ nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 4-2, thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trong ngày 3-2, đơn vị đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại một công ty thuộc KCN Nhật Bản - Hải Phòng.
Tại đây, đoàn kiểm tra cũng tổ chức quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân "bụi màu" phát tán ra môi trường trong thời gian qua, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ảnh hưởng tới người dân.
Trước đó, nhiều hộ gia đình tại khu vực tổ dân phố Hạ, phường Hồng An cho biết gặp phải tình trạng "bụi màu" phủ kín nhà, gây lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt thường ngày của mọi người.
Ông Lê Tiến Quang (56 tuổi, tổ dân phố Hạ) cho biết: "Bụi màu phủ kín sân, vườn, ban công cũng như các đồ vật trong gia đình tôi. Dù đã lau rửa nhưng cứ vài ngày bụi lại bám đầy đồ đạc, sân vườn. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự ở các hộ xung quanh."
Sống gần đó, bà Hiên cho biết đặc biệt mỗi khi trời mưa, nước cuốn lớp bụi từ trên mái nhà chảy xuống, tạo ra các vệt màu nâu sậm, khiến gia đình rất lo lắng.
Không chỉ bụi, theo người dân khu vực này, trong không khí cũng thường xuyên có mùi nồng nặc giống mùi sơn khiến người dân rất lo ngại sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng xấu, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em.
Người dân mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc để sớm làm rõ nguyên nhân, xác định nguồn gây bụi để có biện pháp ngăn chặn.