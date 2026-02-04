Bụi màu bao phủ nhà dân ở Hải Phòng 04/02/2026 15:17

(PLO)- Những ngày qua, nhiều gia đình ở tổ dân phố Hạ, phường Hồng An (TP Hải Phòng) bị bao phủ bởi "bụi màu", nghi do nhà máy cạnh đó thải ra môi trường.

Ngày 4-2, thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trong ngày 3-2, đơn vị đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại một công ty thuộc KCN Nhật Bản - Hải Phòng.

Tại đây, đoàn kiểm tra cũng tổ chức quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân "bụi màu" phát tán ra môi trường trong thời gian qua, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ảnh hưởng tới người dân.

Ông Lê Tiến Quang cho biết những ngày qua khu nhà ông bị bụi bao phủ. Ảnh: NS

Trước đó, nhiều hộ gia đình tại khu vực tổ dân phố Hạ, phường Hồng An cho biết gặp phải tình trạng "bụi màu" phủ kín nhà, gây lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt thường ngày của mọi người.

Ông Lê Tiến Quang (56 tuổi, tổ dân phố Hạ) cho biết: "Bụi màu phủ kín sân, vườn, ban công cũng như các đồ vật trong gia đình tôi. Dù đã lau rửa nhưng cứ vài ngày bụi lại bám đầy đồ đạc, sân vườn. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự ở các hộ xung quanh."

Bụi bám vào hành lang, sân vườn, đồ đạc trong nhà ông Quang. Ảnh: NS

Sống gần đó, bà Hiên cho biết đặc biệt mỗi khi trời mưa, nước cuốn lớp bụi từ trên mái nhà chảy xuống, tạo ra các vệt màu nâu sậm, khiến gia đình rất lo lắng.

Không chỉ bụi, theo người dân khu vực này, trong không khí cũng thường xuyên có mùi nồng nặc giống mùi sơn khiến người dân rất lo ngại sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng xấu, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em.

Các vết bụi có màu vàng sẫm bám đầy sân, vườn các hộ gia đình. Ảnh: NS

Người dân mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc để sớm làm rõ nguyên nhân, xác định nguồn gây bụi để có biện pháp ngăn chặn.