Đẩy nhanh các dự án kết nối sân bay Long Thành 20/03/2026 19:32

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ khi sân bay này dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Cụ thể, Bộ yêu cầu tăng tốc triển khai các tuyến trọng điểm như đường Vành đai TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh 25C.

Đối với các dự án do Bộ Xây dựng và các cơ quan khác làm chủ đầu tư như dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, Bộ đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại trong năm nay. Ảnh: CTV

Cùng đó, các địa phương cần hỗ trợ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà thầu trong việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, kịp thời công bố giá vật liệu phù hợp với thị trường để thi công mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Bộ Xây dựng cũng giao Ban Quản lý dự án 85 và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến kết nối T1, T2. Trong đó, đặc biệt chú trọng hệ thống an toàn giao thông và hoàn tất thủ tục để đưa công trình vào khai thác đồng bộ, chậm nhất trong tháng 4 tới.

Về phía VEC, Bộ yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công các dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng nhằm tăng cường kết nối liên vùng.

Hai địa phương cũng được yêu cầu sớm chuẩn bị đầu tư, khởi công trong năm 2026 các tuyến đường sắt đô thị như Thủ Thiêm - Long Thành, Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành, cùng các tuyến đường sắt nội đô TP.HCM, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Đối với dự án Vành đai 4 TP.HCM, Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, quy chế phối hợp để bảo đảm triển khai đồng bộ, hoàn thành đúng tiến độ.