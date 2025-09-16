Hà Nội sắp khởi công dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm 16/09/2025 14:13

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đang hoàn tất các phần việc để kịp thời khởi công phân kỳ 1 dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày 10-10-2025.

Đây là công trình trọng điểm nằm trong quy hoạch khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo). Mục tiêu của dự án là mở rộng không gian công cộng, kết nối giao thông đô thị, tạo điểm nhấn văn hóa, cảnh quan cho trung tâm Thủ đô.

Theo quy hoạch, diện tích nghiên cứu của dự án khoảng 2,14 ha, trong đó quy mô thực hiện giai đoạn đầu hơn 1,14 ha. Khu vực này phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và phố Đinh Tiên Hoàng, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn và phía Bắc là khu dân cư hiện hữu.

Phối cảnh Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Không gian mới sẽ gắn kết với hệ thống cây xanh ven hồ, hình thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện nghệ thuật, triển lãm, hoạt động văn hóa; đồng thời tạo kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, xây dựng môi trường thân thiện với người đi bộ.

Dự án được triển khai theo hai phân kỳ. Ở phân kỳ 1, TP Hà Nội sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất (17 tổ chức, 42 hộ dân) trên diện tích khoảng 21.151 m2.

Sau đó sẽ tiến hành san nền, lát đá, trồng cây xanh, thảm cỏ, bố trí bãi đỗ xe và đầu tư hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, chiếu sáng, wifi, camera an ninh. Một số công trình kiến trúc có giá trị như trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học sẽ được giữ lại, chỉnh trang.

Phân kỳ 2 sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phương án quy hoạch và tổ chức không gian ngầm ba tầng kết nối với ga C9.

Khu ngầm này được định hướng sử dụng đa chức năng như không gian công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng… nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu người dân và có giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo tồn công trình hiện hữu trong quá trình thi công.

Với mục tiêu vừa phát triển hạ tầng hiện đại vừa giữ gìn giá trị lịch sử – văn hóa, dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng trở thành không gian biểu tượng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.