TP.HCM đề xuất đổi chỗ cảng khách quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4 hạ tĩnh không còn 15 m 18/12/2025 12:23

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến tĩnh không thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4, trong đó đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh phương án quy hoạch cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn.

Theo Sở Xây dựng, cảng khách quốc tế được đề xuất bố trí tại khu vực Tân Thuận – Tân Thuận Đông – Bến Nghé. Khi cảng được quy hoạch tại khu vực này, hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4, tàu khách quốc tế cỡ lớn có thể ra vào thuận lợi mà không bị hạn chế bởi công trình cầu.

Với phương án đó, tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 chỉ cần đạt mức 15 m, vừa bảo đảm yêu cầu khai thác giao thông đường thủy, vừa giúp giảm chi phí đầu tư và hạn chế tác động đến quy hoạch, cảnh quan khu vực trung tâm.

Hiện nay, theo các quy hoạch đã được phê duyệt, TP.HCM định hướng phát triển cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn tại khu Nhà Rồng – Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ hoặc các vị trí phù hợp khác. Tuy nhiên, riêng khu Nhà Rồng – Khánh Hội đang được định hướng chuyển đổi công năng thành không gian văn hóa – lịch sử, công viên và mảng xanh ven sông nên không còn phù hợp để bố trí cảng khách quốc tế quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, việc đề xuất quy hoạch cảng khách quốc tế tại khu vực Nam Sài Gòn được xem là phương án dung hòa nhiều mục tiêu: phát triển hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả du lịch đường thủy, đồng thời giảm áp lực đầu tư cho cầu Thủ Thiêm 4. Đây cũng là cơ sở quan trọng để TP.HCM sớm chốt phương án thiết kế công trình cầu có ý nghĩa chiến lược này.

Vị trí xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Cầu Thủ Thiêm 4 giữ vai trò then chốt trong kết nối giao thông khu vực phía Nam và phía Đông TP.HCM, nằm tại cửa ngõ hạ lưu sông Sài Gòn. Việc xác định tĩnh không phù hợp không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại các nút giao với đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Cơ Thạch, mà còn hạn chế tác động đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phát huy lợi thế cảnh quan sông nước, tạo sự kết nối liền mạch cho không gian du lịch – văn hóa – lịch sử.

Đồng thời thuận lợi cho khai thác các loại tàu du lịch đường sông tiếp cận bến Bạch Đằng, cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và khu vực thượng lưu cầu Thủ Thiêm 4. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn phương án tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 là 15 m.

Từ các phân tích và cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Xây dựng kính trình UBND TP.HCM xem xét thống nhất chủ trương và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận vị trí quy hoạch cảng khách quốc tế trên sông Sài Gòn (tiếp nhận tàu đến 30.000 GT) tại khu vực cảng Tân Thuận – Tân Thuận Đông – Bến Nghé hiện hữu, phía hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4.

Đồng thời, thống nhất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 phù hợp cấp kỹ thuật của tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia (cấp II); chọn tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 là 15m.