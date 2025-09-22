Tham quan phố cổ, khách nước ngoài bị hai tài xế xích lô ‘chặt chém’ 1,2 triệu đồng 22/09/2025 21:35

(PLO)- Một du khách nước ngoài vừa bị hai tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi tham quan khu phố cổ Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 22-9, Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, tiếp nhận tin báo từ ông Phillip D... (quốc tịch Úc) về việc bị hai tài xế xích lô thu 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Hai tài xế xích lô "chặt chém" khách nước ngoài tại trụ sở Công an. Ảnh: CA

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh hai người liên quan đến vụ việc là ông NVB (51 tuổi, quê Hưng Yên) và ông NVH (39 tuổi, trú xã An Khánh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an, hai tài xế xích lô đã xin lỗi và hoàn trả toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip D... Nam du khách đã chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu hay đề nghị gì thêm.

Để thực hiện công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản và yêu cầu hai ông NVB, NVH cam kết không thu quá giá.