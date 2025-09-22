Công an xác minh vụ cụ ông bị khống chế, cướp ví ở Hà Nội 22/09/2025 18:21

(PLO)- Hiện Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh vụ một cụ ông bị khống chế, cướp tài sản giữa ban ngày.

Ngày 22-9, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, Công an phường đang xác minh vụ cụ ông bị cướp tài sản trên địa bàn.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, người đàn ông đi xe máy tay ga màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, bịt kín khẩu trang dừng xe trước một con ngõ.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Sau đó người đàn ông đi xe máy dừng xe, vẫy tay gọi một cụ ông đang đi bộ. Khi cụ ông vừa bước tới, người đàn ông liền giữ chặt cụ ông rồi đưa tay vào túi quần cụ ông, lấy chiếc ví sau đó lên xe máy rời đi.

Vụ việc được cho là xảy ra tại đầu ngách 38, ngõ 89, Lạc Long Quân, phường Tây Hồ vào sáng 21-9.