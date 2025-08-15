Thủ tướng yêu cầu hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28-8 15/08/2025 18:44

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị nỗ lực thi công để hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28-8, hoàn thành đúng tiến độ vào đầu tháng 10.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 427 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và một số dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tổ chỉ huy tiền phương chỉ đạo triển khai Dự án đường dây 500kv Lào Cai - Vĩnh Yên

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kv Lào Cai - Vĩnh Yên vào ngày 19-8, chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng cùng vào cuộc, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân để đẩy nhanh quá trình thi công.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động thêm nhà thầu phụ tại địa phương; huy động sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị chi viện cho dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay Tổ chỉ huy tiền phương có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN làm tổ trưởng để chỉ đạo triển khai dự án trong giai đoạn nước rút.

Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, triển khai các công việc; khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, tái định cư cho người dân, cần thiết bố trí tạm cư để có ngay mặt bằng thực hiện dự án...

Hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28-8

Về Dự án cầu Phong Châu mới, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ về sử dụng nguồn vốn tiết kiệm của dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - QL32C để thực hiện Dự án mở rộng đường kết nối Cầu Phong Châu đến đường liên kết vùng.

UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai Dự án mở rộng đường kết nối theo thẩm quyền, đúng quy định. Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bộ Xây dựng rà soát, chuẩn xác số vốn tiết kiệm của dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền việc điều chuyển nguồn vốn tiết kiệm của dự án xây dựng cầu Phong Châu mới từ Bộ Xây dựng sang UBND tỉnh Phú Thọ để đầu tư Dự án mở rộng đường kết nối.

Thủ tướng đề nghị các đơn vị nỗ lực thi công để hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28-8, hoàn thành đúng tiến độ vào đầu tháng 10.

Hình ảnh xây dựng cầu Phong Châu hồi tháng 4-2025. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai và cao tốc Hòa Bình-Sơn La

Về tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài 99 km, dự kiến phải thu hồi hơn 620 ha đất và di dời hơn 1.800 hộ dân, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tách khỏi dự án chung theo hướng dẫn của các bộ; chuẩn bị đầy đủ để tổ chức khởi công dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư vào ngày 19-8.

UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga gắn với khu logistics, cảng cạn, khu đô thị; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối.

Về tuyến đường nối hai đường cao tốc (cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Sơn La), Thủ tướng đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường nối hai đường cao tốc trên trong quý III-2025 vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

UBND tỉnh Phú Thọ nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp; xác định rõ cơ cấu nguồn vốn, trong đó ngân sách Trung ương có thể hỗ trợ cao nhất 50% để thực hiện dự án; ưu tiên kêu gọi được đầu tư PPP.