Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Trung Sơn 08/09/2025 20:31

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, gần 1.000m 3 đất đã sạt lở xuống khu vực trụ sở xã Trung Sơn.

Ngày 8-9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 929/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn xã Trung Sơn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ngày 24-8 đến ngày 27-8 đã có mưa to đến rất to, trong đó, tổng lượng mưa trên địa bàn xã Trung Sơn trên 287 mm.

Thiên tai đã làm sạt lở mái taluy dương gần nhà của 10 hộ gia đình tại 5 khu dân cư, trong đó, phải bắt buộc di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao 4 hộ. Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gãy đổ một cột điện hạ thế...

Trụ sở tạm dựng bằng bạt của xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ sau khi mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất. Ảnh: UBND xã Trung Sơn

Đặc biệt, ngày 26-8, mái taluy đồi cao gần 100 m phía sau trụ sở làm việc của xã Trung Sơn đã bị sạt lở, khối lượng sạt lở gần 1.000 m3. Sáng hôm sau, mái taluy đồi phía sau trụ sở tiếp tục sạt lở, xã Trung Sơn đã phải khẩn cấp di dời toàn bộ trang thiết bị, cán bộ đến trụ sở làm việc tạm thời tại Trạm Y tế, công an xã, nhà Văn hóa khu Nai.

Theo đánh giá, tình trạng sạt lở mái taluy phía sau trụ sở làm việc xã Trung Sơn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cán bộ, công chức và người dân đến làm việc. Đồng thời, có nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 321 (đoạn trước mặt trụ sở làm việc).

UBND tỉnh Phú Thọ xác định thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục thiên tai phải hoàn thành trước 15-9, kinh phí thực hiện từ ngân sách xã Trung Sơn, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ (từ nguồn dự phòng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND xã Trung Sơn chủ trì khẩn trương tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự. Khẩn trương thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và các tổ chức, đơn vị liên quan tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Tổ chức rà soát, xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, số lượng tài liệu, hồ sơ, trang thiết bị, tài sản quan trọng tại trụ sở làm việc cũ để di dời đến trụ sở làm việc tạm thời đảm bảo an toàn, không thất thoát tài liệu, trang thiết bị phục vụ công việc.

UBND xã cũng cần xác định các vị trí công trình nhà văn hóa trong khu vực, các công trình công cộng, nhà dân phù hợp để tạm thời sửa chữa, sắp xếp ổn định vị trí làm việc (tạm thời) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo duy trì, không để gián đoạn công việc, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Đặc biệt, không để làm gián đoạn hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để phục vụ người dân. Đồng thời, thông báo địa điểm làm việc tạm thời của các cơ quan đặt tại nơi mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các tổ chức được biết.

Phú Thọ cũng yêu cầu UBND xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến các cung sạt, trượt lở đất và cắm biển cảnh báo giao thông, cảnh bảo sạt lở đất, cảnh báo hư hỏng công trình, có các giải pháp quan trắc, đánh giá mức độ sạt lở, nguy cơ sạt lở để đề xuất phương án bảo vệ công trình, tài sản nhà nước, tái sử dụng công trình sau khắc phục.