Thông tuyến đường sắt Bắc-Nam sau vụ sạt lở đá làm xô lệch ray 04/09/2025 16:14

(PLO)- Tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị đá sạt lở làm xô lệch đã được sửa chữa, khắc phục xong để thông tuyến.

Ngày 4-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình cho biết đã khắc phục xong sự cố sạt lở đá làm xô lệch đường ray, đưa tuyến đường sắt Bắc-Nam trở lại hoạt động bình thường.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, ba tảng đá lớn có kích thước khoảng từ 1,5-3m3 bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống tuyến đường sắt Bắc-Nam tại km458+200, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng đã khẩn trương khắc phục, sửa chữa để sớm đưa tuyến đường sắt Bắc-Nam trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: CTV

Vụ việc làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng, rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua.

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng đã được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Ngay khi xảy ra sự sự cố sạt lở đá, khoảng 60 cán bộ, công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để khẩn trương khắc phục. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đoạn đường sắt bị đá sạt lở làm xô lệch đã được sửa chữa đảm bảo an toàn.