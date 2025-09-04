Các đoàn tàu dừng khẩn cấp vì sạt lở đá trên đường sắt Bắc-Nam 04/09/2025 11:27

(PLO)- Vụ sạt lở đá làm một đoạn đường sắt Bắc-Nam qua Quảng Trị bị xô lệch, hư hỏng, các đoàn tàu hiện đã được thông báo để tạm dừng tại ga gần nhất.

Ngày 4-9, tin từ UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ sạt lở đá làm hư hỏng một đoạn đường sắt trên tuyến Bắc-Nam, đoạn gần ga Lạc Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở đá làm hư hỏng một đoạn đường sắt Bắc-Nam﻿ qua Quảng Trị. Ảnh: Hà Trọng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, ba tảng đá lớn có kích thước khoảng từ 1,5-3m3 bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống tuyến đường sắt Bắc-Nam tại Km458+200, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa).

Vụ việc làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng, rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua.

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng đã được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Liên quan sự việc, đại diện công ty cổ phần đường sắt tỉnh này cho biết đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tuyến trở lại.