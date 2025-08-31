Lừa tiền đặt cọc mua hàng qua mạng, cô gái 26 tuổi bị khởi tố 31/08/2025 10:57

(PLO)-Với thủ đoạn lừa tiền đặt cọc mua hàng qua mạng, một cô gái đã chiếm đoạt của một nam thanh niên hơn 30 triệu đồng.

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với THT (26 tuổi, ngụ phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THT tại cơ quan công an. Ảnh: CAQT

Theo cơ quan công an, T sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng các bài viết kèm theo hình ảnh bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, T báo giá và yêu cầu phải đặt cọc tiền. Khi khách hàng chuyển tiền cọc, T chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Với thủ đoạn trên, ngày 10-4, T chiếm đoạt của anh LCK (37 tuổi, ngụ xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) 30,8 triệu đồng.

Công an xã Hoàn Lão phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng VKSND khu vực 1 xác định K là người lừa chiếm đoạt tiền của anh K.