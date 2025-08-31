Lừa tiền đặt cọc mua hàng qua mạng, cô gái 26 tuổi bị khởi tố

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với THT (26 tuổi, ngụ phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, T sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng các bài viết kèm theo hình ảnh bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, T báo giá và yêu cầu phải đặt cọc tiền. Khi khách hàng chuyển tiền cọc, T chiếm đoạt và chặn liên lạc.
Với thủ đoạn trên, ngày 10-4, T chiếm đoạt của anh LCK (37 tuổi, ngụ xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) 30,8 triệu đồng.
Công an xã Hoàn Lão phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng VKSND khu vực 1 xác định K là người lừa chiếm đoạt tiền của anh K.