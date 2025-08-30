Quảng Trị trích hơn 184 tỉ đồng tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9 30/08/2025 08:32

(PLO)- Hơn 184 tỉ đồng là số tiền mà tỉnh Quảng Trị sẽ tặng cho người dân trong dịp lễ 2-9 năm nay.

UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc trích từ “Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương” để tạm cấp kinh phí cho các xã, phường, đặc khu kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 29-8.

Việc tặng quà căn cứ theo Nghị quyết số 260, ngày 29-8 của Chính phủ và Công điện số 149 ngày 28-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người dân trong dịp này.

Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai phương án tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Phi Hùng

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị quyết định trích số tiền 184.737.800.000 đồng để tạm cấp kinh phí cho các xã, phường, đặc khu tặng quà cho người dân trong dịp này.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan đến việc triển khai tặng quà cho người dân dịp này, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công an cấp xã thực hiện tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn là chủ hộ, người thực tế sống trên địa bàn.

Cụ thể, đối với trường hợp đã đăng ký thường trú, tạm trú hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú, có nơi ở hiện tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thực hiện tuyên truyền cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Hoàn thành trước ngày 30-8-2025.

Ngược lại, đối với trường hợp chưa đăng ký và không đủ điều kiện đăng ký thường trú nhưng thực tế sinh sống trên địa bàn thì thực hiện xác minh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó hướng dẫn thực hiện cấp căn cước, đăng ký tài khoản định danh mức 2 theo quy định. Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Hoàn thành trước ngày 30-8.

Người dân Quảng Trị đều bày tỏ niềm vui được tặng quà trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: B.T

Bên cạnh đó, công an xã lập danh sách tài khoản tại kho bạc của UBND cấp xã phục vụ tặng quà cho người dân. Đồng thời, thực hiện cập nhật trạng thái đã tặng quà trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi UBND cấp xã thực hiện chi trả theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và việc tặng quà cho toàn thể người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.