Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân: Món quà đi vào lịch sử 29/08/2025 06:03

(PLO)- Thông tin mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9 khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa háo hức chờ đợi.

Thông tin Nhà nước sẽ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc Khánh 2-9 chính thức được công bố, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Bất ngờ, háo hức

“Cả đời tôi đã đi qua bao mùa lễ lớn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh "toàn dân được nhận quà". Dù chưa chính thức, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện Nhà nước nhớ đến từng người dân vào dịp trọng đại thế này thấy ấm lòng lắm. Nó vừa lạ, vừa bất ngờ.

Lạ vì đây là lần đầu tiên, bất ngờ vì không ngờ lại có chuyện Nhà nước chăm lo cho dân mình theo cách giản dị mà ý nghĩa sâu sắc như vậy” - bà Thảo (74 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) nói.

Bà Thảo đọc thông tin về việc nhận quà dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: HẢI NHI

Trong lúc tất bật bán phở buổi sáng trên đường Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM, bà Lý Thị Tám nghe bà con xung quanh bàn tán về tin Nhà nước có thể sẽ phát 100.000 đồng cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2-9. Thoáng chốc, bà vừa bất ngờ vừa xen lẫn chút tò mò.

“Mới nghe thì cũng bán tín bán nghi, nhưng khi đọc báo biết đó là thông tin thật thì tôi nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời mình. 100.000 đồng tuy không phải là số tiền lớn, nhưng trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày một tăng, món quà ấy vẫn mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với những gia đình lao động tự do" - bà Tám chia sẻ.

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Ảnh: NGUYỆT NHI

Giá trị tinh thần lớn lao

Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, toàn dân đều được nhận 100.000 đồng/người thì đây không đơn thuần là một khoản hỗ trợ vật chất. Về mặt xã hội, chính sách này sẽ mang đến niềm phấn khởi rất lớn cho người dân.

Bác sĩ khám bệnh cho người có công nhân dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: HẢI NHI

“Dù số tiền không lớn, nhưng giá trị tinh thần lại sâu sắc và lớn lao. Người dân cảm thấy bản thân được quan tâm, được ghi nhận, từ đó củng cố thêm sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Điều quan trọng hơn, món quà này mang ý nghĩa lịch sử: Đây sẽ là lần đầu tiên trong suốt chiều dài phát triển, toàn bộ công dân Việt Nam, không phân biệt vùng miền, tầng lớp, đều được nhận một phần quà mang tính biểu tượng như nhau. Đây còn là một cách khẳng định thông điệp: Nhà nước không chỉ chăm lo cho những nhóm yếu thế hay người có công với cách mạng, mà còn quan tâm đến tất cả mọi công dân.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và vươn mình mạnh mẽ, việc toàn dân cùng chung niềm vui vào đúng dịp Quốc khánh sẽ góp phần nhân lên sự gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh đoàn kết to lớn"- TS Trang chia sẻ.

Bà NGUYỄN NGỌC HẰNG, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: TP.HCM thăm, tặng quà 136 cá nhân dịp Quốc khánh 2-9 Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: NVCC Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), TP.HCM sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo Thành phố đến thăm, tặng quà cho nhiều cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Cụ thể, TP sẽ thăm và trao quà cho 136 cá nhân, gồm 74 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 48 người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và 14 người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Mỗi cá nhân nhận mức quà trị giá 5 triệu đồng. Trong đó, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng 1 giỏ trái cây để thắp nhang liệt sĩ, 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng cùng 3 triệu đồng tiền mặt; người hoạt động cách mạng trước và trong Tháng Tám cũng nhận quà trị giá 5 triệu đồng, gồm 1 phần quà 2 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Đây là hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2-9 hằng năm là một trong những nét đẹp truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự trân trọng của Thành phố đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Qua đó, TP.HCM mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tri ân và sẻ chia trong cộng đồng, tạo động lực để mọi tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực xây dựng và phát triển TP.