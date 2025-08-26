Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Chiều 26-8, tại Trung tâm báo chí toà nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2023-2025 đã khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) (A80).
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh việc khai trương Trung tâm Báo chí ngay tại Quảng trường Ba Đình, nơi cách đây 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, là sự kiện đặc biệt, gợi nhớ thời khắc thiêng liêng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.
Theo ông Lê Hải Bình, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như kinh tế tăng trưởng ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, đời sống nhân dân được nâng cao, hạ tầng phát triển mạnh, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới cho tăng trưởng.
Ông Lê Hải Bình khẳng định Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Nói về vai trò của báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh công tác thông tin sẽ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin nhân dân, cổ vũ toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm được thành lập nhằm điều hành, hướng dẫn hoạt động tác nghiệp của gần 1.500 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước. Đây sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thức, hỗ trợ báo chí đưa tin kịp thời, chính xác, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động kỷ niệm.
Ông Lê Hải Bình cho biết Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, đồng thời đề nghị phóng viên tuân thủ các quy định về an ninh, sơ đồ tác nghiệp và hướng dẫn để góp phần vào thành công chung của sự kiện.
Thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời và toàn thể phóng viên, nhà báo tham dự. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay sẽ là một hành trình đầy cảm xúc, từ sự trang nghiêm, tự hào đến niềm vui và hy vọng, trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam.
Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9
Cũng trong chiều 26-8, tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí A80, Bộ KH&CN phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)”.
Bộ tem gồm một mẫu tem và một block. Mẫu tem khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, giản dị mà tinh tế. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ càng làm nổi bật hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình.
Block tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, trên nền hình ảnh trống đồng gợi nhắc chiều sâu văn hóa, lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam.
Theo thiết kế của họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), tem có khuôn khổ 32x43 mm, block 80x100 mm, mệnh giá lần lượt 4.000 đồng và 19.000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên toàn quốc từ ngày 26-8-2025 đến hết ngày 30-6-2027.
Bộ tem không chỉ kỷ niệm dấu mốc lịch sử trọng đại khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở về ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Đồng thời, bộ tem cũng truyền tải thông điệp tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng cùng hàng triệu anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc; đất nước không ngừng đổi mới, hội nhập sâu rộng và tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững, thịnh vượng.