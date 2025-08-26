Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 26/08/2025 16:41

(PLO)- Trung tâm Báo chí A80 sẽ phục vụ khoảng 1.500 phóng viên, biên tập viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí trong và ngoài nước, con số đông nhất từ trước tới nay tại các kỳ lễ lớn...

Chiều 26-8, tại Trung tâm báo chí toà nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2023-2025 đã khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) (A80).

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VĂN PHÚC

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh việc khai trương Trung tâm Báo chí ngay tại Quảng trường Ba Đình, nơi cách đây 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, là sự kiện đặc biệt, gợi nhớ thời khắc thiêng liêng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Theo ông Lê Hải Bình, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như kinh tế tăng trưởng ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, đời sống nhân dân được nâng cao, hạ tầng phát triển mạnh, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới cho tăng trưởng.

Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm báo chí A80. Ảnh: VĂN PHÚC

Ông Lê Hải Bình khẳng định Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Nói về vai trò của báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh công tác thông tin sẽ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin nhân dân, cổ vũ toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm được thành lập nhằm điều hành, hướng dẫn hoạt động tác nghiệp của gần 1.500 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước. Đây sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thức, hỗ trợ báo chí đưa tin kịp thời, chính xác, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Ông Lê Hải Bình cho biết Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, đồng thời đề nghị phóng viên tuân thủ các quy định về an ninh, sơ đồ tác nghiệp và hướng dẫn để góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời và toàn thể phóng viên, nhà báo tham dự. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay sẽ là một hành trình đầy cảm xúc, từ sự trang nghiêm, tự hào đến niềm vui và hy vọng, trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam.