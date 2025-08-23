Cẩm nang chi tiết cho người dân đi xem lễ diễu binh 2-9 23/08/2025 14:51

(PLO)- Hà Nội nóng lên từng ngày khi lễ diễu binh cận kề, người dân rộn ràng "săn" chỗ đẹp đón ngày hội lớn.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách. Các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền... đã hoàn tất khâu chuẩn bị.

Tổng hợp luyện lần 1 vào 20 giờ ngày 21-8. Tổng hợp luyện lần 2 vào 20 giờ ngày 24-8. Sơ duyệt vào 20 giờ ngày 27-8. Tổng duyệt vào 6 giờ 30 ngày 30-8. Chính thức vào 6 giờ 30 ngày 2-9.

Tổng hợp luyện diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm các khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn ngoại giao, Khối quần chúng, Văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ rút quân theo lộ trình đã định.

Để thuận tiện cho nhân dân theo dõi và nắm bắt các thông tin về sự kiện diễu binh, diễu hành, Cổng A80 đã tổng hợp các nội dung hướng dẫn, chỉ dẫn và các thông tin quan trọng.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 2-9. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

1. Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.

2. Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn).

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy.

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

3. Các địa điểm thuận lợi xem lễ diễu binh, diễu hành

Các địa điểm thuận lợi xem lễ diễu binh, diễu hành. Nguồn: VGP

4. Người dân nên đi xem tổng hợp luyện bằng phương tiện gì?

Tàu điện - lựa chọn nhanh chóng, kết nối trực tiếp

Hiện, Hà Nội có 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, đều thuận tiện cho việc di chuyển đến khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua:

Tuyến Cát Linh - Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, phù hợp với người dân khu vực các huyện cũ như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, các quận Hà Đông, Thanh Xuân.

Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đang khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Thuận tiện cho người dân ở các huyện cũ như Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, các quận Nam - Bắc Từ Liêm.

Xe buýt - đa dạng tuyến, đưa thẳng vào trung tâm

Tuyến 09A: Bờ Hồ - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Cầu Giấy - Nguyễn Hoàng Tôn.

Tuyến 22A: Bến xe Gia Lâm - Long Biên - Trần Phú - Kim Mã.

Tuyến E09: Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Quán Thánh - Hồ Tây.

Tuyến 32: Bến xe Giáp Bát - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Kim Mã - Xuân Thủy - Nhổn.

Tuyến BRT: Bến xe Yên Nghĩa - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương - Giảng Võ - Kim Mã.

Các tuyến này đều có lộ trình đi qua hoặc dừng gần những trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Trần Phú - Hoàng Diệu, nơi diễn ra lễ diễu binh.

5. Lịch phân luồng giao thông mới nhất

Lịch phân luồng giao thông phục vụ sự kiện A80.

6. Người dân cần chú ý gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành?

Cẩm nang cho người dân khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VGP

7. Danh sách nhà vệ sinh phục vụ Nhân dân đi xem tổng hợp luyện

Tổng số lượng nhà vệ sinh lắp đặt và huy động là 1.012 nhà vệ sinh, chia thành 2 nhóm:

- Nhóm do cơ quan chức năng của thành phố lắp đặt, gồm 612 nhà vệ sinh. Nhóm này được bố trí thành các cụm, mỗi cụm có nhiều ngăn để nhiều người sử dụng cùng thời điểm. Các cụm này được lắp đặt dọc theo các tuyến đường diễu binh, diễu hành - nơi người dân tập trung để xem và tham gia các hoạt động chung của ngày kỷ niệm.

- Nhóm huy động các trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân… cho người dân trên phố sử dụng miễn phí, bố trí ở các tuyến phố phụ cận khu vực trung tâm. Nhóm này gồm khoảng 400 nhà vệ sinh.

8. Hà Nội miễn phí bánh, nước uống, lương khô cho người dân

UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hà Nội sẽ bố trí lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.

Thành phố cũng triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách, nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô để theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

9. 22 màn hình cỡ lớn phục vụ người dân theo dõi diễu binh, diễu hành

Nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội lắp đặt 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Tuyến 1: Trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học gồm 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Điểm 1: Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn).

Điểm 2: UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn).

Điểm 3: Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn).

Điểm 4: Ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn).

Điểm 5: Ngã 4 Trần Phú - Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn).

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng Trường Cách mạng tháng Tám gồm: 6 vị trí (mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn)

Điểm 1: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng.

Điểm 2: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn.

Điểm 3: Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi.

Điểm 4: Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài.

Điểm 5: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Điểm 6: Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Lê Duẩn - Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội): 1 vị trí dựng đối diện Ga.

Tuyến 6 cửa ngõ Thủ đô gồm:

Điểm 1: Công viên Yên Sở.

Điểm 2: Công viên Long Biên.

Điểm 3: Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm).

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 1.

Điểm 4: Công viên Cầu Giấy - Phương án 2.

Điểm 5: Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông.

Điểm 6: Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

10. Hàng trăm đội y tế ứng trực phục vụ diễu binh, diễu hành

Riêng tại Hà Nội, ngành y tế Thủ đô đã huy động 346 cán bộ; 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu (trong đó 37 kíp trực xe cứu thương).

Con số này chưa tính trực tại trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập.

Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường trực khám chữa bệnh. Mỗi đơn vị tổ chức thường trực tại đơn vị ít nhất 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Đồng thời, các bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động theo sự phân công.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên tìm vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi nếu ra ngoài từ rất sớm và về rất muộn thì có thể họ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều. Cạnh đó, người đủ sức khoẻ khi đi ra đường cũng cần uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời khỏi chỗ đông người.

11. Các điểm trông xe phục vụ người dân xem lễ diễu binh

UBND TP Hà Nội đã giao Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

UBND các xã, phường cũng được giao rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các điểm đỗ xe.

Người dân được khuyến khích sử dụng xe buýt, tàu điện khi tham gia các sự kiện đông người để giảm áp lực giao thông.