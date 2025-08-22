Du khách đổ về Hà Nội dịp 2-9, chuyên gia gợi ý địa điểm lý tưởng xem diễu binh 22/08/2025 09:51

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80), Hà Nội trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Thủ đô tăng vọt 370% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng tìm kiếm từ du khách quốc tế cũng ghi nhận mức tăng 84%.

Những con số này cho thấy sức hút vượt trội của Hà Nội, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo Agoda, sức hấp dẫn của Hà Nội trong dịp lễ không chỉ đến từ các hoạt động diễu hành, biểu diễn hoành tráng mà còn nằm ở cơ hội để du khách hòa mình vào bầu không khí lịch sử thiêng liêng, gắn liền với chặng đường 80 năm đầy tự hào của dân tộc. Đây cũng chính là lý do khiến Hà Nội ngày càng được nhắc đến như một điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ tại Đông Nam Á.

Hà Nội trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước với lượng tìm kiếm phòng tăng kỉ lục. Ảnh: DH.

Để giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn, Agoda gợi ý lựa chọn nơi lưu trú gần các vị trí thuận tiện theo dõi diễu hành ngày 2-9:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo: Đây là một khu vực rộng lớn nơi các tuyến đường diễu hành tách ra, mang lại tầm nhìn bao quát.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học: Gần Quảng trường Ba Đình, dễ quan sát các đội hình diễu hành đầu tiên.

Ngã sáu Cửa Nam: Vị trí trung tâm, giao thông di chuyển thuận tiện, gần khu vực phố cổ.

Khu vực Kim Mã - Liễu Giai: Có thể ngắm từ các tòa nhà cao tầng như Lotte Center, khách sạn Daewoo.

Hàng Khay - Tràng Tiền, hồ Hoàn Kiếm: Vị trí phù hợp cho nhóm gia đình, có nhiều quán cà phê và nhà hàng.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Lễ Quốc khánh 80 năm là một cột mốc trọng đại, đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt để du khách cảm nhận bầu không khí văn hóa đa dạng của Hà Nội. Với mức tăng 370% lượt tìm kiếm phòng, chúng tôi khuyến nghị du khách đặt sớm, đặc biệt tại khu vực gần các tuyến diễu hành để có trải nghiệm thuận tiện và trọn vẹn hơn trong dịp lễ”.

Theo các chuyên gia, những số liệu trên cũng phản ánh rõ một xu hướng chủ đạo của du lịch hiện nay là gắn kết với di sản và trải nghiệm văn hóa bản địa. Du khách không chỉ tìm kiếm những kỳ nghỉ ngắn ngày thuận tiện di chuyển, mà còn ưu tiên các hành trình giàu trải nghiệm chân thực, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực.