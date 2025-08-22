Nữ chiến sĩ khối Biệt động Sài Gòn chia sẻ khi ra Bắc tập luyện cho lễ A80 22/08/2025 01:07

(PLO)- Chiến sĩ khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn thấy tự hào khi ra Bắc tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Chiều tối ngày 21-8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Có mặt tại quảng trường Ba Đình, Trung úy Nguyễn Tuyết Nhi (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai), hiện đang là khối trưởng của Khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, cho biết dù không phải lần đầu đến Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên chị được diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử.

"Đó là niềm vinh dự và tự hào trong con đường binh nghiệp của tôi"- Trung úy Nguyễn Tuyết Nhi nói.

Trung úy Nguyễn Tuyết Nhi (ở giữa) chia sẻ về niềm tự hào khi được diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chia sẻ thêm, nữ Trung úy cho biết quá trình tập luyện nhiều ngày qua, chị và các đồng đội cũng gặp một vài khó khăn.

Khó khăn lớn nhất là vấn đề khí hậu. Thời gian đầu, từ miền Nam ra miền Bắc tập luyện, chị Nhi cùng đồng đội chưa kịp thích ứng với khí hậu oi bức, nóng ẩm, mưa nhiều ở đây.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, các chiến sĩ nữ không lơ là tập luyện, với hy vọng có thể mang đến những màn trình diễn đẹp mắt trong lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9 tới đây.

Do chưa quen khí hậu mùa hè tại Hà Nội, Trung úy Nhi và đồng đội lúc đầu gặp khó nhưng nhanh chóng thích nghi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chị Nhi cũng cho biết cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên tới quảng trường Ba Đình, nhưng chị khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

May mắn, dưới sự động viên của các Thủ trưởng, các cán bộ, giảng viên, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục tập luyện.