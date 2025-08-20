Dàn pháo lễ tập kết tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cho sự kiện A80 20/08/2025 03:21

(PLO)- Dàn pháo lễ phục vụ sự kiện A80 đã được đưa về tập kết tại trận địa pháo ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

21 giờ ngày 19-8, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đoàn xe vận chuyển dàn pháo lễ 105mm từ Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) lăn bánh hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) để chuẩn bị tham gia vào các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

22 giờ 30 đoàn xe vận chuyển dàn pháo lễ 105mm đã đến khu vực đường Lê Quang Đạo, chuẩn bị tiến vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: HẢI ANH

Đoàn xe di chuyển theo QL21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đội hình xe đi theo hàng dọc và mỗi xe đều có đánh số thứ tự. Mỗi khẩu pháo nặng đến 2,5 tấn và được vận chuyển bằng những chiếc xe kéo pháo kmaz (ka mát).

Sau khoảng 90 phút di chuyển, 15 khẩu pháo đã tới vị trí tập kết tại khu vực quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình an toàn.

Ngay sau khi tiến vào quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã tiến hành di chuyển 15 khẩu pháo tới vị trí tập kết. Ảnh: HẢI ANH

15 khẩu pháo sẽ được kiểm tra kỹ thuật sau khi hành quân. Ảnh: HẢI ANH

Ngay sau khi tập kết tại trận địa pháo, Lữ đoàn Pháo binh 45 thực hiện bảo quản và kiểm tra kỹ thuật pháo sau khi di chuyển hơn 37km từ Sơn Tây đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Công tác này nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cho việc huấn luyện, tập luyện, diễu binh, diễu hành trong thời gian tới.

Thời gian tới, người dân sẽ được tự do tham quan, chụp hình dàn pháo lễ. Ảnh: HẢI ANH

Cũng giống như tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thời gian tới, người dân sẽ được tham quan và chụp hình dàn pháo lễ tại trận địa pháo ở sân vận động Mỹ Đình.