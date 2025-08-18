Thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Khánh Hòa vào Quốc khánh 2-9 18/08/2025 18:43

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị đưa đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn lại vào khai thác trước ngày 2-9.

Ngày 18-8, đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các dự án trọng điểm quốc gia, tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: V.K

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, kiểm tra việc thực hiện hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, có tổng vốn đầu tư khoảng 11.808 tỉ đồng.

Dự án đã đưa vào sử dụng 70 km từ ngày 19-4. Riêng 13 km còn lại từ nút giao Cổ Mã - quốc lộ 1 đến nút giao Vạn Giã - quốc lộ 1 do các nhà thầu Công ty VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng vẫn đang thi công.

Hiện các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thiện trước ngày 27-8; dự kiến bàn giao, đưa vào khai thác trước ngày 2-9.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, riêng đoạn 5 km do nhà thầu Hải Đăng thực hiện chậm tiến độ do cung cấp tài chính cho công trường của nhà thầu chậm, không kịp thời. Việc thi công của nhà thầu này rất chậm, thường xuyên gián đoạn do thiếu vật tư, nhiên liệu. Ngoài ra, còn do tình hình khan hiếm vật liệu đá dùng cho bê tông nhựa.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 có giải pháp đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành dự án trước ngày 2-9. Đây là đoạn cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 cuối cùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội (áo xanh) thăm hỏi các nhà thầu thi công cao tốc. Ảnh: V.K

Cũng theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đoạn trên địa bàn tỉnh này dài 31,5 km, có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Trong đó, 20 km đoạn kết nối quốc lộ 1 đến quốc lộ 26 nằm trong 3.000 km đường bộ cao tốc hoàn thành vào cuối năm 2025 theo kế hoạch của Chính phủ. Đoạn tuyến này đang được chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu tích cực bổ sung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 19-12.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa, nhà thầu, các đơn vị thi công trong công tác triển khai hai công trình giao thông giao thông trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn động trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ đưa về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Các dự án quan trọng quốc gia nếu để chậm một ngày cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của cả xã hội, nên cần giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc”- ông Thanh nói.