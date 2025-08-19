Video Tin Tức

Bản tin trưa 19-8: Khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình lớn dịp 2-9

(PLO)- Bản tin trưa 19-8 cập nhật các thông tin nóng: Bắt đầu Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình lớn; Áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền Quảng Ninh, mưa to nhiều nơi; Khối xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh 2-9…
Bản tin trưa 19-8: Khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình lớn dịp 2-9; Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền Quảng Ninh

Bản tin trưa: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng nay (19-8), Chính phủ sẽ tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trên cả nước. Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công có 80 điểm cầu được lựa chọn truyền hình trực tuyến và trực tiếp. Các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt. Trong 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

