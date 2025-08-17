Bản tin trưa 17-8: Áp thấp nhiệt đới hướng vào vịnh Bắc Bộ; Nghi phạm đoạt mạng tài xế xe ôm ở TP.HCM khai gì? 17/08/2025 12:00

(PLO)- Bản tin cập nhật một số thông tin nổi bật: Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở TP.HCM khai gì?; Công an đột kích hội thảo hàng trăm người, triệt phá đường dây đa cấp tiền số trái phép…

Liên quan vụ nghi phạm đoạt mạng tài xế xe ôm ở TP.HCM, chiều 16-8, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Nạn nhân là ông LHP (tên viết tắt) (47 tuổi, quê Bạc Liêu), hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Khi vừa bị bắt, Tính khai đã tự mua dao, đặt cuốc xe với giá 45.000 đồng đến địa điểm trên vào khoảng 22 giờ ngày 15-8 với ý định cướp tài sản. Mục đích ban đầu là lấy xe máy, điện thoại để ra Hà Nội làm ăn. Khi được hỏi có phải không cướp được nên đã sát hại nạn nhân, Tính trả lời là do hoảng loạn quá mới ra cơ sự trên.