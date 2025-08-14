Bản tin trưa 14-8: Áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông; Tuyên án 37 người sang Campuchia gọi điện lừa đảo 14/08/2025 12:30

(PLO)- Bản tin cập nhật một số thông tin nổi bật: Áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông; Tuyên án 37 người sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao” nhưng lại gọi điện lừa đảo; Lộ diện khi làm thẻ ngân hàng, kẻ trốn truy nã đặc biệt bị bắt giữ…

Ngày 13-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ NN&MT) thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trong 10 ngày tới. Theo đó, qua phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện và chiều tối và đêm. Trước mắt, dự báo ngày 14, 15-8, trên Biển Đông có thể xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau đó có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, xác suất 60-70%.