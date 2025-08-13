Bản tin trưa 13-8: Ngư dân được cứu sau 24 giờ lênh đênh trên biển; Tài xế xe công nghệ đánh nhau giữa đường phố 13/08/2025 12:00

(PLO)- Bản tin trưa 13-8: Ngư dân được cứu sau 24 giờ lênh đênh trên biển; Mang túi tiền 80.000 USD vượt biên, bị bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài; 2 tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau giữa đường phố; Lịch tựu trường dự kiến của học sinh TP.HCM; Quảng Ngãi: Phát hiện gấu ngựa và cua bay tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray…

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk xác nhận tại địa phương có một ngư dân được cứu sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Ngư dân này là Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ địa phương).

Trước đó, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng nên phải tự bơi giữa biển khơi.

Hai ngư dân đi cùng được tàu cá khác phát hiện sớm, cứu vớt đưa lên bờ an toàn; riêng ông Thạch bị mất tích.

Hôm 12-8, người thân đăng thông tin ông Thạch mất tích trên biển lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng chia sẻ để các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Sau hơn 24 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đưa vào bờ an toàn.