Bản tin trưa 16-8: Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online', kẻ xấu đòi chuyển 400 triệu; Cháy lớn chợ ở Đồng Tháp gây thiệt hại 31 ki-ốt 16/08/2025 12:06

(PLO)- Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online' sau khi kẻ xấu đòi người nhà chuyển 400 triệu; Đồng Tháp: Cháy lớn ở chợ Tam Nông, thiệt hại 31 ki-ốt; Giả danh luật sư để lừa đảo nhiều người; Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm ở Trung Mỹ Tây; Công an Đà Nẵng xác minh vụ người đàn ông ngồi chắn ô tô giữa đường…

Sáng 16-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng vừa giải cứu cô gái bị “bắt cóc online”, kẻ xấu đe dọa gia đình đòi tiền chuộc.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15-8, Phòng PA05 nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu T.N (19 tuổi, ngụ phường Hội An Đông; tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc.

Kẻ xấu liên hệ người nhà yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để chuộc người. Trong khi đó, người nhà không liên lạc được với cháu N.