Vụ tài xế xe ôm bị sát hại: Nạn nhân truy đuổi nghi phạm rồi gục xuống tử vong 16/08/2025 09:30

(PLO)- Người dân ở con hẻm phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM - nơi tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại - cho biết nạn nhân cố đuổi theo nghi phạm nhưng sau đó đã gục xuống, tử vong.

Ngày 16-8, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với nghi phạm trong vụ án mạng khiến nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Tại hiện trường, nhiều người dân ở con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ án mạng trong đêm.

Theo người dân, vào khoảng 22 giờ ngày 15-8, họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh. “Tôi chạy ra thì thấy anh tài xế giằng co với một thanh niên. Dù bị tấn công vào cổ, anh ấy vẫn cố gắng đuổi theo ra tận đường lớn” - một nhân chứng bàng hoàng kể lại.

Theo nhân chứng, sau khi truy đuổi được một đoạn, nạn nhân quay lại hẻm, dựa lưng vào tường rồi gục xuống. Tại hiện trường, chiếc xe Future và túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên, không bị mất tài sản.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Ghi nhận con hẻm nhỏ nơi xảy ra vụ việc khá nhỏ, vào buổi tối nơi này không có ánh sáng đèn và vắng người qua lại.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh LHP (47 tuổi, quê Bạc Liêu). Công an phường Trung Mỹ Tây cũng nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, truy xét nghi phạm.

Ngay trong đêm, nghi phạm đã bị công an bắt. Người này đã thừa nhận hành vi.

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM cũng có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Đến 1 giờ 30 ngày 16-8, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác pháp y.