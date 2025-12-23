Video Tin Tức

Thắng lớn kinh doanh mùa tết 2026 nếu biết nắm bắt xu hướng ‘3T’ của người tiêu dùng

(PLO)- Ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2025 và những thay đổi trong chính sách thuế thời gian gần đây có thể khiến người tiêu dùng lo lắng và chi tiêu cẩn trọng hơn trong mùa Tết 2026.

Theo khảo sát nghiên cứu của Worldpanel of Numerator Việt Nam, trong mùa Tết 2026, người tiêu dùng Việt đang quan tâm chủ yếu 3 yếu tố khi mua sắm là truyền thống, thiết thực và tiện lợi.

ĐÀ GIANG - ĐỖ TÙNG
