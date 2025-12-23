Thắng lớn kinh doanh mùa tết 2026 nếu biết nắm bắt xu hướng ‘3T’ của người tiêu dùng 23/12/2025 15:55

(PLO)- Ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2025 và những thay đổi trong chính sách thuế thời gian gần đây có thể khiến người tiêu dùng lo lắng và chi tiêu cẩn trọng hơn trong mùa Tết 2026.