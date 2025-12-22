Sự cố đáng tiếc tại giải đua ghe ở Quảng Điền 22/12/2025 13:47

(PLO)- Giải đua ghe tại xã Quảng Điền, TP Huế đang diễn ra sôi nổi thì bất ngờ gián đoạn do mâu thuẫn giữa các vận động viên.

Mới đây, UBND xã Quảng Điền, TP Huế tổ chức giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ nhất. Giải đấu thu hút nhiều đội đua tham gia, cùng đông đảo người dân đến cổ vũ dọc hai bên bờ sông, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu gay cấn, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Theo ghi nhận tại hiện trường và các đoạn clip do người dân ghi lại, ở một lượt đua, mâu thuẫn bất ngờ phát sinh giữa các vận động viên. Không giữ được bình tĩnh, một số người đã sử dụng mái chèo làm hung khí, liên tục đánh và ném về phía đối thủ.