Hàng nghìn nhân viên y tế tham gia phục vụ sự kiện A80 20/08/2025 17:21

(PLO)- Số lượng nhân viên y tế tham gia đảm bảo công tác y tế trong sự kiện A80 lên tới hàng nghìn người, cùng hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực.

Để phục vụ sự kiện A80 mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Bộ đã ban hành Kế hoạch 1105.

"Kế hoạch này bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa", ông Đức cho hay.

Số lượng nhân viên y tế tham gia đảm bảo công tác y tế trong dịp này lên tới hàng nghìn người, cùng hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các nơi, từ những khu vực trung tâm cho đến những nơi mà đoàn diễu hành đi qua.

Bên cạnh đó là những đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch phải thực hiện nhiệm vụ từ trước khi diễn ra đại lễ.

Hình ảnh lược lượng Công an nhân dân luyện tập, sẵn sàng chuẩn bị cho sự kiện A80. Ảnh: PHI HÙNG

Cũng theo ông Đức, Bộ Y tế đã và đang làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là Hà Nội để nắm tình hình xem lượng người về Thủ đô trong dịp 2-9 này như thế nào.

Tại khu vực trung tâm, dự kiến có hàng vạn người (hơn 30.000 người tại Quảng trường Ba Đình), và dự kiến có tới hàng triệu người sẽ ở khắp các tuyến phố để chào đón sự kiện trọng đại này.

"Vì vậy, lực lượng y tế được bố trí rải đều từ trung tâm Ba Đình cho đến các phường, xã, nơi người dân từ các địa phương đứng cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua…", ông Đức nói, đồng thời khẳng định rằng xe cấp cứu sẽ không thể đi vào những tuyến phố có diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành.

Chính vì thế, Bộ Y tế đã bố trí để trên các tuyến đường sẽ có những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế, đảm bảo khi người dân có vấn đề cần cấp cứu một cách đơn giản, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thì các đội y tế này sẽ thực hiện được nhiệm vụ ngay hoặc hướng dẫn lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu như tại những lều y tế không giải quyết được.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế", ông Đức nói thêm.