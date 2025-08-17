Phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 17/08/2025 18:08

(PLO)- Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã được Bộ VH-TT&DL phê duyệt.

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Theo đó, chương trình lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025 sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ "Rước đuốc truyền thống"; Lễ Chào cờ.

Logo sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật;…

Trước đó, Bộ VH-TT&DL cũng ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 1-9-2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được chia làm 3 chương: Chương I: Con đường độc lập - thống nhất; Chương II: Khát vọng Tổ quốc; Chương III: Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Dự kiến, chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double 2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Đào Mác, Viết Danh, Trọng Tấn,…