Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 15/08/2025 07:15

(PLO)- Thông tin này được đưa trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Ngày 14-8, tại Vân Nam (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công - Lan Thương lần thứ 10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà Lào đạt được thời gian qua; đồng thời thăm hỏi về tình hình thiên tai, lũ lụt vừa qua tại miền Bắc và Trung Lào, mong Lào sớm khắc phục ảnh hưởng.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane khẳng định Lào luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; những thành tựu Lào đạt được vừa qua có sự hỗ trợ, ủng hộ của to lớn của Việt Nam. Ông chân thành cảm ơn những lời thăm hỏi ấm áp nghĩa tình của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng; đồng thời chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Hai Bộ trưởng đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước thời gian qua; nhấn mạnh việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao kịp thời định hướng quan hệ hai nước; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động cấp cao và cơ chế hợp tác song phương, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hai bên khẳng định sẽ phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột thực sự của quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao việc Việt Nam tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển, góp phần tích cực vào việc hỗ trợ Lào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng; cùng các nước thành viên giữ vững đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký, duy trì các cuộc Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng, Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng, đẩy mạnh trao đổi, nghiên cứu chiến lược và giao lưu thường xuyên giữa các đơn vị trực thuộc.