Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 15/08/2025 16:46

(PLO)- Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Ngày 15-8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Mê Công - Lan Thương lần thứ 10 tại An Ninh (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì ổn định chính trị trong nước, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ, kinh tế đạt tăng trưởng cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Đồng thời chia sẻ về kết quả đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, ưu tiên thúc đẩy quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam về những thành tựu toàn diện trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực; tin tưởng rằng Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thành công; khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hai bên thống nhất đánh giá các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, đã định hướng quan hệ phát triển mạnh mẽ, đưa hợp tác hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy; nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm 2025.

Trước mắt là đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu tới Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đẩy mạnh kết nối kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và hệ thống cửa khẩu biên giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho người gốc Việt được sinh sống, làm ăn hợp pháp và ổn định tại Campuchia, cấp quốc tịch Campuchia cho những trường hợp đã đủ điều kiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại thị trường Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen chiều 14-8 vừa qua, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất, trong đó có việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 13.