Thứ trưởng Bộ Công an: Phạm nhân cũng được hưởng 100.000 đồng dịp 2-9 29/08/2025 16:25

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết mọi công dân Việt Nam đều được hưởng chính sách nhận 100 ngàn đồng dịp 2-9, do đó các phạm nhân cũng được hưởng.

Chiều 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2-9-2025) của Chủ tịch nước.

Theo quyết định, có 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ thông tin tại họp báo. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá. Chỉ tính từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước ký 11 quyết định đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập, tốt đủ điều kiện theo quy định được trở về với gia đình cộng đồng.

Năm 2025 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân vào dịp 30-4.

Dịp 2-9 này, Chủ tịch ký quyết định đặc xá cho 13.920 phạm nhân. Tính cả 2 đợt thì đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigieria, Singapore…

Về chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ tặng mỗi công dân Việt Nam 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh ngày 2-9, theo ông Lê Văn Tuyến, mọi công dân Việt Nam đều được hưởng tiền này theo đúng quy định, do đó các phạm nhân cũng được hưởng.

Trước đó, phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước - ông Cấn Đình Tài, cho biết đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hoá bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

"Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", ông Cấn Đình Tài cho biết.