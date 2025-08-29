Quảng Ngãi triển khai phương án tặng 100.000 đồng/ người dân ăn Tết Độc lập 29/08/2025 10:42

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi, và các địa phương đã bắt đầu triển khai phương án tặng quà 100.000 đồng/ người dân dịp Quốc khánh 2-9 gắn với rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Sáng 29-8, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh đã ban hành văn bản triển khai phương án tặng quà 100.000 đồng/ người dân dịp Quốc khánh 2-9, gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và công an 96 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng quà người dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Mô Rai.

Theo đó, công an các xã, phường và đặc khu Lý Sơn được yêu cầu rà soát toàn bộ nhân khẩu đang sinh sống thực tế trên địa bàn.

Với những trường hợp đã, đang hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có nơi ở hiện tại được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, mở tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Với các trường hợp chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, không có nơi ở hiện tại trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng thực tế đang sinh sống tại địa phương, công an cơ sở sẽ tiến hành xác minh, cập nhật thông tin, hướng dẫn làm căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau đó, người dân sẽ được hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng (ưu tiên tài khoản tích hợp trên VNeID) và kết nối với các chế độ an sinh xã hội.

Công an tỉnh yêu cầu 96 đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành việc này trước 31-8. Đồng thời, lập danh sách tài khoản tại kho bạc của UBND cấp xã để phục vụ việc chi trả quà cho người dân, gửi về PC06 trước ngày 29-8.

Sau khi UBND cấp xã chi trả, các đơn vị phải cập nhật trạng thái “đã tặng quà” trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, công an các xã sẽ phối hợp với các ngân hàng BIDV, Vietcombank, MB, Agribank, Vietinbank, HDbank… để tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Đảm bảo việc tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9 diễn ra đồng bộ, thuận lợi và đúng quy định.