Quảng Ngãi tiếp tục họp gỡ vướng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 27/08/2025 20:16

(PLO)- Hiện còn 12 vị trí vướng mắc trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được nhà thầu kiến nghị.

Ngày 27-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương nhằm nghe báo cáo, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhìn từ trên cao.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, trong tổng số 33 vị trí vướng mắc được nhà thầu kiến nghị (phát sinh thêm 18 vị trí), từ ngày 15-7 đến nay tỉnh đã xử lý xong 21 vị trí, còn lại 12 vị trí chưa giải quyết.

Đại diện các sở, ban ngành phát biểu tại cuộc họp.

Đối với hạng mục giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ tại Km16+620, UBND xã Đình Cương đã phê duyệt hai phương án cho diện tích 9,57 ha. Hiện nhà thầu đã tiếp cận và thi công 7,03/12,12 ha, đạt 58%. Ở phần diện tích điều chỉnh, bổ sung với tổng cộng 28,37 ha, đến nay đã có 20,53 ha được phê duyệt (72%) và 21,87 ha bàn giao mặt bằng (77%).

Đại diện nhà thầu thi công báo cáo tại cuộc họp.

Đại diện đơn vị thi công cho biết trong quá trình làm dự án, một số nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng nên người dân địa phương cản trở không cho triển khai. Chủ đầu tư và nhà thầu khẳng định toàn bộ các hư hỏng, thiệt hại sẽ được kiểm đếm, tính toán và bồi thường đúng quy định; đồng thời kiến nghị chính quyền, ngành chức năng hỗ trợ vận động để người dân đồng thuận, tạo điều kiện cho thi công.

Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương cùng nhà thầu trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, nhiều nội dung chưa được giải quyết dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu kết luận cuộc họp.

Để bảo đảm tiến độ dự án, ông Sâm yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phải có văn bản cam kết rõ ràng về thời hạn kiểm kê, xác nhận, giám định và chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông cũng giao các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp, tổ chức đối thoại với người dân, kịp thời báo cáo những phát sinh để UBND tỉnh xem xét, xử lý, đảm bảo an ninh trật tự và tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt trong phát triển hạ tầng, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị địa phương cùng các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các tồn tại để hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng.