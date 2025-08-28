Nhiều lãnh đạo ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi 28/08/2025 13:51

Ngày 28-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký nhiều quyết định liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có việc cho nghỉ hưu trước tuổi đối với tám Phó giám đốc sở và một Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời điểm nghỉ hưu của các cán bộ này bắt đầu từ ngày 1-9-2025.

Ông Ngô Văn Dụng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể, tại Sở Tài chính, bốn Phó giám đốc gồm: ông Ngô Văn Dụng (58 tuổi), ông Huỳnh Mười (57 tuổi), ông Lê Văn Trung (56 tuổi) và bà U Thị Thanh (53 tuổi) được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ở Sở Giáo dục và Đào tạo, hai Phó giám đốc là bà Đinh Thị Lan (51 tuổi) và ông Trần Sỹ (59 tuổi) cũng nhận quyết định tương tự.

Tại Sở Công Thương, danh sách có bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (52 tuổi) và ông Nguyễn Đức Huy (56 tuổi).

Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Phương Hoa (53 tuổi), Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng được cho nghỉ hưu trước tuổi theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy định, những cán bộ này sẽ chính thức nghỉ từ ngày 1-9-2025 và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách hiện hành.

Trước đó, ngày 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ba cán bộ và nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Trong đó có ông Trần Hoàng Tuấn (58 tuổi), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, từng được bầu giữ chức vào tháng 6-2021, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghỉ hưu ở tuổi 58.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phong (60 tuổi), Giám đốc Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) và ông Huỳnh Quốc Trung (54 tuổi), Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cũng chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-9-2025.

Bên cạnh việc giải quyết nghỉ hưu, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện công tác kiện toàn nhân sự.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Diệu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Tịnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ngãi, với thời hạn 5 năm.

Tính từ 1-7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ. Đồng thời, có 1.350 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng được giải quyết nghỉ theo Nghị định 154/2020.