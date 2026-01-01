TP.HCM: Người dân đón năm mới 2026 trong thời tiết dễ chịu 01/01/2026 16:14

(PLO)- Ngày đầu năm 2026, nhiều người dân đến vui chơi, tham quan các di tích ở TP.HCM trong thời tiết hơi se lạnh, có nắng, mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng và giàu năng lượng.

Ngày đầu năm mới 2026, TP.HCM đón thời tiết se lạnh nhẹ, nắng lên sớm, mang lại cảm giác dễ chịu. Nhiều người dân lựa chọn dậy sớm để khởi đầu năm mới bằng các hoạt động ngoài trời như tập thể dục, đi bộ, dạo mát.

Tại khu vực trung tâm, không khí buổi sáng trái ngược với cảnh đông đúc đêm giao thừa. Các tuyến đường khá thông thoáng; phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) thu hút đông người dân đến thư giãn, tận hưởng nhịp sống chậm rãi đầu năm.

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh tại Dinh Độc Lập. Ảnh: HẢI NHI

Trong khi đó, chị Ngọc Anh (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) hẹn gặp đồng nghiệp cũ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Chị cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay không về quê miền Trung mà chọn ở lại TP.HCM để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí đầu năm.

“Tối qua tôi nghỉ sớm, hôm nay dậy thấy tinh thần rất thoải mái. Ngày đầu năm đường phố vắng, di chuyển thuận tiện, cảm giác thành phố cũng chậm lại hơn thường ngày” - chị Ngọc Anh chia sẻ.

Người dân xúng xính chụp hình ngày Tết Dương lịch. Ảnh: HẢI NHI

Cùng thời điểm, tại khu phố 15 (phường Cầu Ông Lãnh), đông đảo người dân ra quân tổng vệ sinh các tuyến hẻm, tạo không gian sạch đẹp, thông thoáng chào đón năm mới.

Bà con khu phố 15, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM cùng nhau quét dọn, thu gom rác tại các tuyến hẻm trong sáng 01-01-2026. Ảnh: TRÚC BẠCH

Từ 6 giờ 30 phút, bà con tập trung trước Trường Mầm non 20-10, mang theo dụng cụ để quét dọn, thu gom rác tại các hẻm 385, 373 Nguyễn Trãi và một phần đường Nguyễn Cảnh Chân.

Không khí lao động diễn ra sôi nổi, vui tươi với sự tham gia của nhiều cô bác lớn tuổi, phụ nữ và các hộ dân sinh sống dọc tuyến hẻm.

Tại các điểm vui chơi, từ sáng sớm, nhiều công viên lớn như Gia Định, Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên… đã nhộn nhịp các gia đình và nhóm bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi.

﻿ ﻿ Đông đảo người dân đến Thảo Cầm Viên từ sớm để vui chơi, nghỉ lễ. Ảnh: HẢI NHI

Dịp lễ này, nhiều bảo tàng trên địa bàn TP.HCM mở cửa xuyên kỳ nghỉ, trở thành điểm đến được ưa chuộng.

Không ít người dân và du khách cũng lựa chọn tham quan các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi.

Ghi nhận tại địa đạo Củ Chi, lượng khách tham quan khá đông, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. Du khách được trải nghiệm hệ thống địa đạo, nghe thuyết minh, xem phim tư liệu và tìm hiểu về đời sống, tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Nam trong kháng chiến.

Tại địa đạo Củ Chi (TP.HCM) lượng khách tham quan khá đông. Ảnh: BTC

Ông John Miller, du khách đến từ Bỉ, cho biết chuyến tham quan giúp ông hiểu sâu hơn về lịch sử và con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà và không gian công cộng tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc, góp phần tạo nên không khí đầu năm sôi động, giàu năng lượng của thành phố.