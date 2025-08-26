Người đàn ông bất lực nhìn ruộng dưa lưới tiền tỉ ‘nát tươm’ sau bão 26/08/2025 19:58

(PLO)- Mặc dù đã tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng gia đình ông Quang vẫn bất lực nhìn cơn bão số 5 Kajiki cuốn phăng ruộng dưa lưới sắp đến ngày thu hoạch cùng nhà màng đổ sập gây thiệt hại tiền tỉ.

Chúng tôi có mặt tại thôn Bình Nguyên, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi cơn bão số 5 Kajiki đi qua. Bên cạnh khung cảnh cây cối, bảng biển quảng cáo ngã đổ, điều khiến chúng tôi xót xa nhất chính là ruộng dưa lưới nát tươm của gia đình ông Trần Đình Quang (55 tuổi).

Từng là niềm hy vọng về kinh tế của cả gia đình, giờ đây, ruộng dưa lưới rộng hơn 2.500m2 chỉ còn là một đống đổ nát sau bão.

Vườn dưa tiền tỉ tan hoang sau bão

Ruộng dưa lưới của ông Quang tan hoang sau khi cơn bão số 5 Kajiki càn quét vào ngày 25-8. Ảnh: M.T

Theo ghi nhận, cơn bão số 5 Kajiki không chỉ quật nát hàng tấn dưa lưới chuẩn bị thu hoạch, mà còn làm sập toàn bộ khung nhà màng, hệ thống thiết bị điện, tưới tiêu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Chỉ sau vài giờ, cơn bão đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỉ đồng cho gia đình ông Quang, cùng công sức gầy dựng ruộng dưa lưới bao năm cũng bỗng chốc tan biến.

"Ước tính thiệt sơ bộ thì thiệt hại do bão gây ra khoảng 1,2 tỉ đồng nhưng điều tôi buồn nhất là công sức gầy dựng ruộng dưa lưới mấy năm nay bây giờ coi như bằng 0, phải làm lại từ đầu. Nợ chưa trả hết giờ chắc lại phải thêm nợ" - ông Quang rầu rĩ.

Gia đình ông Quang đã đầu tư trồng dưa được gần bốn năm, mỗi năm làm 2-3 vụ. Số vốn ban đầu bỏ ra khoảng một tỉ đồng, trong đó có 200 triệu đồng được hỗ trợ, 200 triệu tiền của gia đình và 600 triệu đồng còn lại là tiền vay ngân hàng bằng cách thế chấp "sổ đỏ" của cả căn nhà.

Người thân trong gia đình ông Quang thu gom số dưa còn nguyên vẹn, kêu gọi người dân trong làng, xã mua ủng hộ. Ảnh: B.T

Trước khi bão đổ bộ, ông cùng gia đình đã chuẩn bị phương án phòng chống, mở toàn bộ bạt ở nhà màng để thông gió, tránh bị gió đánh bay. Thế nhưng, khi bão vào, gió bất ngờ thổi ngược chiều đã đè nát toàn bộ khung nhà bạt. Hơn 1.000m2 dưa lưới chuẩn bị thu hoạch bị dập nát, hơn 1.500m2 dưa lưới vừa gieo trồng cũng bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Tình người lúc hoạn nạn

Để vớt vát chút vốn liếng sau bão, gia đình ông Quang đã phải huy động người thân thu hoạch số dưa còn sót lại và kêu gọi bà con mua ủng hộ với giá rẻ.

"Sau bão giờ còn một số ít dưa còn nguyên vẹn, gia đình tôi cũng cố gắng thu gom rồi bán rẻ khoảng 20.000 đồng/kg, chưa đến một nửa giá so với các vụ trước, mong gỡ lại chút vốn liếng. Chứ sau vụ này, gia đình chắc lại phải vay nợ thêm để đầu tư lại từ đầu" - chị Lưu Thị Phượng, người thân trong gia đình ông Quang cho biết.

Khoảng 5 tấn dưa lưới của gia đình ông Quang "nát tươm" do cơn bão số 5. Ảnh: B.T

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Quang, nhiều người dân địa phương, cùng các hội nông dân, hội phụ nữ xã đã kéo từng xe bò, xe ba gác đến "giải cứu" vườn dưa lưới.

Rất nhiều người dân đến "giải cứu'" số dưa còn sót lại, giúp gia đình ông Quang vớt lại chút vốn liếng sau bão. Ảnh: B.T

Anh Nguyễn Trọng Vũ (25 tuổi, ngụ xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cùng nhóm bạn đến mua ủng hộ sau khi biết được thông tin trên mạng xã hội. "Em thấy họ thiệt hại nặng nề quá nên rủ nhóm bạn đến vườn dưa mua ủng hộ. Bọn em mua mỗi người một vài cân thôi vì không có nhiều tiền. Chỉ mong gia đình bác Quang bán hết dưa" - bạn Vũ nói.

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người dân còn đánh xe ô tô xuống mua hàng chục ký dưa về vừa ăn vừa làm quà tặng cho người thân. Từng quả dưa được bán đi không chỉ là để gỡ lại chút vốn, mà còn là sự tiếp sức, là tình cảm ấm áp của cộng đồng dành cho gia đình ông Quang, giúp ông có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Quang chia sẻ, sau bão, để canh tác lại được trên ruộng dưa lưới này thì gần như ông và gia đình phải làm lại từ đầu. Ảnh: M.T

Người thân gia đình ông Quang thu gom dưa lưới còn sót lại sau bão. Ảnh: B.T