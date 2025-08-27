Lừa đảo gần 13 tỉ đồng, nữ nhân viên ngân hàng lãnh 13,5 năm tù 27/08/2025 22:08

(PLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù đối với một nữ nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hà Linh (32 tuổi, ngụ tại phường Ba Đồn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 8-2022, Nguyễn Hà Linh là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Phòng giao dịch Ba Đồn), đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và môi giới mua bán bất động sản với lãi suất cao.

Nguyễn Hà Linh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Tin tưởng Nguyễn Hà Linh, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Linh và nhiều tài khoản mang tên người khác nhưng thực tế do Linh quản lý, sử dụng. Sau khi nhận được tiền, Linh đã dùng một phần để trả lãi theo thỏa thuận, phần còn lại trả các khoản nợ trước đó và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn nêu trên, Linh đã chiếm đoạt tiền của ba bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với số tiền gần 13 tỉ đồng. Cụ thể, chiếm đoạt của chị TTT hơn 8 tỉ đồng và VNT gần 3 tỉ đồng và NNB gần 1,4 tỉ đồng.

Trong lần điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra xác định số tiền Nguyễn Hà Linh chiếm đoạt giảm gần 4 tỉ đồng so với kết quả điều tra trước đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh và các luật sư bào chữa cho bị cáo tiếp tục không đồng ý với kết quả điều tra và yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, tài liệu và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Hà Linh 13 năm 6 tháng tù và buộc phải bồi thường cho các bị hại gần 13 tỉ đồng.