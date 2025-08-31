Quà Quốc khánh lan tỏa niềm vui đến người dân Quảng Trị

Ngày 31-8, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị khẩn trương trao quà 100.000 đồng đến người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Theo ghi nhận, 12 giờ trưa, không khí tại các nhà văn hóa thôn Xuân Giang, Thượng Giang, Đông Thành của xã Lệ Thủy, tổ dân phố Đức Trường, phường Đồng Hới vẫn rất khẩn trương, trật tự. Từng người dân xếp hàng, chờ đến lượt mình nhận món quà đặc biệt này.
Để việc trao quà diễn ra thuận lợi, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân để đối chiếu, ký nhận vào danh sách và được nhận tiền mặt trực tiếp ngay tại chỗ. Từng tờ tiền được trao đi là là niềm vui trong ngày lễ lớn.
Bà Trương Thị Đụng (ngụ tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy) phấn khởi chia sẻ: “Món quà Quốc khánh này thực sự quá ý nghĩa. 100.000 đồng có thể không lớn nhưng nó khơi dậy niềm vui, lòng tự hào dân tộc mãnh liệt vào dịp 80 năm”