Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673 07/09/2025 08:20

Sáng 7-9, ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 673, đoạn từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và xã Ngọc Linh.

Điểm sạt lở tại tại Km2+300 tỉnh lộ 673.

Theo ghi nhận, do địa hình dốc, đất yếu cộng với mưa liên tục, nền đường nhiều nơi bị cuốn trôi. Đặc biệt, tại Km2+300, taluy âm sạt lở sâu tạo hàm ếch lớn, làm nền đường suy yếu, nguy cơ đứt gãy toàn bộ mặt đường trong cao điểm mùa mưa.

Chính quyền xã đã báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với Công ty CP Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum triển khai khắc phục, bước đầu cơ bản thông tuyến.

Mưa lớn kéo dài, điểm sạt lở càng có nguy cơ mở rộng vào phía trong mặt đường tỉnh lộ 673.

Ông Lâm cho biết thêm đây là tuyến đường huyết mạch nối xã Xốp, xã Ngọc Linh (nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số) ra đường Hồ Chí Minh và kết nối với các xã vùng trung tâm. Nếu tuyến đường bị chia cắt, đời sống, kinh tế và an ninh trật tự trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm khảo sát, đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu thiết yếu và ổn định lâu dài cho người dân vùng cao Quảng Ngãi”, ông Lâm nhấn mạnh.