Sạt lở đất 2 bên Quốc lộ 14C nối tỉnh Đồng Nai với Tây nguyên

(PLO)- Mưa lớn kéo dài đã khiến đất 2 bên Quốc lộ 14C đoạn qua xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) đi các tỉnh Tây nguyên bị sạt lở, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.
Sáng 2-9, mưa lớn kéo dài đã khiến đất 2 bên Quốc lộ 14C qua thôn Bù Gia Phúc 2 (xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai) bị sạt lở xuống đường khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

tỉnh Tây nguyên 1.jpg
Lớp đất bùn dày từ 30 - 50cm phủ kín mặt đường quốc lộ 14C kéo dài gần 150 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã báo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh huy động lực lượng phối hợp công an, lực lượng quân sự tại địa phương nỗ lực khắc phục sự cố.

Tỉnh Tây nguyên 2.jpg
tỉnh Tây nguyên 3.jpg
Lực lượng chức năng múc đất bùn.

Tại hiện trường, lớp đất bùn dày từ 30 - 50cm phủ kín mặt đường kéo dài gần 150 m.

tỉnh Tây Nguyên 4.jpg
Đến chiều cùng ngày giao thông cơ bản trở lại.

Các lực lượng đã dùng máy móc, dụng cụ chuyên dụng để dọn dẹp, đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sự cố mới cơ bản được khắc phục. Các phương tiện đã lưu thông qua lại an toàn.

VŨ HỘI
